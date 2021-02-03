رفع الجاهزية القصوى في العقبة نظرا للحالة الجوية

احمد الرواشدة

العقبة – اعلن رئيس فريق الطوارئ مدير الأشغال العامة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس عصام جرادات رفع الجاهزية القصوى في العقبة اليوم بناءً على النشرات والتوقعات الجوية للحالة الجوية السائدة بهطول امطار الخير يومي الأربعاء والخميس الموافق 3-4 / 2 / 2021 في العقبة .

وأكد جرادات أن السلطة وبالتعاون مع الجهات المعنية قامت باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة وتوزيع الفرق والآليات حسب خطة الطوارئ في الميدان للتعامل مع الحالة الجوية خلال يومي الاربعاء والخميس في العقبة.

وأضاف، نظرا للحالة الجوية هناك احتمالية لتشكل السيول وارتفاع منسوب المياة في مجاري وقنوات تصريف الأمطار خلال الحالة الجوية القادمة.

وحذر جرادات الاخوة المواطنين بالابتعاد عن مجاري السيول وقنوات التصريف واماكن تجمع مياه الأمطار للحفاظ على سلامتهم وفي حال اي طارئ بخصوص الحالة الجوية يرجى الاتصال على غرفة عمليات السلطة من خلال الرقم التالي ٠٣٢٠٣١١٢٢ وعلى مدار الساعة.