رفع الجاهزية والاستعداد في العقبة للتعامل مع الحالة الجوية

أحمد الرواشدة

العقبة- أعلن رئيس فريق الطوارئ مدير الأشغال العامة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس عصام جرادات، رفع حالة الجاهزية المتوسطة والاستعداد في العقبة اليوم بناءً على النشرات والتوقعات الجوية للحالة الجوية السائدة بدخول منخفض جوي على المملكة وحالة من عدم الاستقرار واحتمال هطول امطار الخير في العقبة.

وأهاب جرادات بضرورة ابتعاد المواطنين عن مجاري السيول حفاظاً على سلامتهم خلال الحالة الجوية، مؤكدا أن السلطة وبالتعاون مع الجهات المعنية قامت باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة ونشر الفرق والآليات في الميدان للتعامل مع الحالة الجوية حسب خطة الطوارئ في العقبة.

ودعا في حال اي طارئ بخصوص الحالة الجوية، الاتصال على غرفة عمليات السلطة من خلال الرقم ٠٣٢٠٣١١٢٢ وعلى مدار الساعة.