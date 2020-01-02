رفع الطاقة الاستيعابية لجامعة مؤتة

عمان – وافق مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها على رفع الطاقة الاستيعابية العامة في جامعة مؤتة.

واجل المجلس خلال جلسة عقدها برئاسة الدكتور بشير الزعبي، البت في استمرارية الاعتماد الخاص في تخصص العلوم السياسية- برنامج البكالوريوس في الجامعة نفسها، فيما اجل البت في استمرارية الاعتماد في تخصص (علم النفس التربوي- برنامج الماجستير في جامعة عمان العربية.

ووافق المجلس على الاعتماد الخاص لتخصص الاتصالات وشبكات الحاسوب- برنامج الدبلوم المتوسط في كلية الشريف ناصر بن جميل للاتصالات العسكرية- كلية جامعية متوسطة.(بترا)