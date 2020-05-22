رفع العزل عن بناية سكنية ومنزل في إربد

أحمد التميمي

إربد- أعلن رئيس اللجنة التنفيذية لمتابعة ملف كورنا في محافظة إربد، الجمعة، محافظ إربد رضوان العتوم، فك العزل عن بناية سكنية في الحي الجنوبي ومنزل في بلدة الصريح بعد مرور 14 يوما من عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا.

وأكد العتوم لـ”الغد” أن اللجنة التنفيذية قررت قبل 14 يوما عزل البناية والمنزل بعد تسجيل إصابات مخالطة لسائق المفرق لحين تتمكن فرق الاستقصاء الوبائي من سحب العينات من المخالطين للمصابين.

وأضاف أن جميع العينات التي ظهرت نتائجها خلال الأيام الماضية كانت سلبية، مؤكدا أن وزير الصحة تابع فك عملية العزل بعد التاكد من خلو المخالطين من الفيروس.

وأشار العتوم إلى أن الوضع الوبائي في محافظة إربد وتحت السيطرة وأن الإصابات التي وقعت خلال الأيام الماضية كانت مصدرها من خارج المحالظة.

ولفت إلى أن إجراءات العزل مستمىة في عدة مناطق في محافظة إربد وسيتم رفع العزل عنها تدريجيا خلال الأسبوع المقبل بعد مضي 14 يوما من عدم تسجيل أي إصابة جديدة بالفيروس.

وأكد العتوم أن هناك التزام تام من قبل سكان المحافظة باجراءات الحظر الشامل ولم تسجل هناك اي مخالفات تذكر.