رفع العزل عن مبنى في منطقة حي الإسكان بالزرقاء

الزرقاء- أكد محافظ الزرقاء، حجازي عساف، أن الأجهزة الأمنية رفعت العزل عن المبنى المكون من شقتين في منطقة حي الإسكان “ابن سينا” في الزرقاء التي ظهر فيها إصابة بكورونا سابقاً .

وبين عساف، لوكالة الأبناء الأردنية (بترا)، أن رفع العزل جاء بعد انتهاء مدة الحجر الصحي (14 يوماً )، الذي فرض على المبنى، حيث بينت نتائج فحوص عينات المخالطين سلبية ، داعياً المواطنين إلى ضرورة اتباع التعليمات الخاصة بإجراءات السلامة العامة.