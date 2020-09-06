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رفع العزل عن مبنى في منطقة حي الإسكان بالزرقاء

منذ 3 ساعات

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الزرقاء- أكد محافظ الزرقاء، حجازي عساف، أن الأجهزة الأمنية رفعت العزل عن المبنى المكون من شقتين في منطقة حي الإسكان “ابن سينا” في الزرقاء التي ظهر فيها إصابة بكورونا سابقاً .
وبين عساف، لوكالة الأبناء الأردنية (بترا)، أن رفع العزل جاء بعد انتهاء مدة الحجر الصحي (14 يوماً )، الذي فرض على المبنى، حيث بينت نتائج فحوص عينات المخالطين سلبية ، داعياً المواطنين إلى ضرورة اتباع التعليمات الخاصة بإجراءات السلامة العامة.

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