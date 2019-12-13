رفع العلاوة الفنية للمهندسين في القطاع العام بنسبة 145-175%

عمان- قال نقيب المهندسين المهندس احمد سمارة الزعبي، ان النقابة توافقت مع الحكومة على رفع العلاوة الفنية للمهندسين العاملين في القطاع العام الى 145 بالمئة اعتبارا من بداية العام المقبل .

وأضاف في بيان صحفي اليوم الجمعة، ان العلاوة ستشمل كافة الدرجات، وجميع المهندسين العاملين في الوزارات والمؤسسات العامة.

واشار سمارة الى ان النقابة ستقدم مقترحا للمسار المهني، والذي سيتم وضعه بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية والذي يشمل زيادة 10 بالمئة لكل مرتبة من مراتب التأهيل المهني والتي تبدأ بمهندس ثم مهندس مشارك ومهندس محترف لتصل إلى 175 بالمئة علاوة للمهندس المستشار.

وأوضح أنه دعا المجلس الاعلى للتأهيل والاعتماد المهني لاجتماع لمناقشة المراتب الهندسية في نظام التأهيل والاعتماد المهني وموائمته مع العلاوات والمسار المهني .

وكانت الهيئة المركزية في نقابة المهندسين وافقت على نظام التأهيل والاعتماد المهني ورفعته للهيئة العامة للمهندسين للمصادقة عليه تمهيدًا لرفعه لديوان التشريع للسير باجراءات المصادقة عليه. (بترا)