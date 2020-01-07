رفع تصنيف المنخفض القادم والجنوب على موعد مع ثلوج متراكمة (تفاصيل)

عمان- الغد- بحسب آخر التحديثات الجوية و المخرجات الحاسوبية المستلمة لدى طقس العرب فإن المنخفض الجوي المتوقع أن يؤثر على المملكة اعتبارا من يوم الاربعاء قد ارتفع تصنيفه للدرجة الثالثة وهي درجة المنخفض الجوي عالي الفعالية، ويترافق بانخفاض على درجات الحرارة وهطول الأمطار في مختلف مناطق المملكة و أيضا فرص هطول الثلوج واردة فوق القمم الجبلية العالية.

زخات أمطار وبرد متفرقة و عشوائية مساء الثلاثاء في مقدمة المنخفض الجوي

ويكون الطقس مستقر خلال ساعات نهار الثلاثاء مع نشاط في سرعة الرياح الجنوبية الغربية التي قد تحمل معها الأتربة و الغبار من الاراضي المصرية نحو المملكة مساءً، لكن مع ساعات المساء و الليل الأولى تتهيأ الفرصة لهطول زخات من الأمطار و البرد بشكل عشوائي و متفرق في مختلف مناطق المملكة ولفترة محدودة، وتهطل بعض زخات الثلوج الخفيفة وغير المؤثرة فوق مرتفعات الشراه والطفيلة التي يزيد علوها عن 1400 متر، وتتراجع فرص أي هطولات خلال ما تبقى من ساعات ليل الثلاثاء/ الاربعاء وتقتصر على بعض المناطق شرق المملكة.

انتظام الهطولات ما بعد ظهر الاربعاء مع البداية الفعلية للمنخفض الجوي

يكون الطقس شديد البرودة ساعات صباح الأربعاء مع نشاط في سرعة الرياح الجنوبية الغربية مع وجود بعض الاتربة المثارة في الأجواء، قد تهطل بعض زخات الثلوج الخفيفة و غير المؤثرة ولفترة قصيرة صباح الأربعاء على مختلف مرتفعات المملكة التي يزيد علوها عن 1000 متر.

ومع ساعات الظهيرة يبدأ التأثير الفعلي للمنخفض الجوي، حيث تبدأ زخات الأمطار والبَرد بالهطول على المنطقة الشمالية ثم تدريجيا تشمل فرص الأمطار المنطقة الوسطى و المرتفعات الجنوبية و استمرار هبوب الرياح الجنوبية الغربية النشطة تترافق بهات قوية أحيانا.

وتهطل زخات ثلجية متفرقة على مرتفعات الشراه و الطفيلة التي يزيد ارتفاعها عن 1400 متر مساء و ليل الأربعاء

الخميس طقس شتوي بارد و اشتداد في وتيرة الهطولات

يتمركز المنخفض الجوي يوم الخميس قبالة سواحل شمال لبنان، يدفع بالمزيد من الغيوم الماطرة نحو المملكة حيث يكون الطقس بارد وماطر في أغلب المناطق، وتهطل زخات الثلوج على كل مرتفعات المملكة التي يزيد علوها عن 1200 متر، تكون متراكمة فوق قمم جبال الشراه والقمم العالية من المرتفعات الشمالية، وتستمر الرياح الغربية النشطة بالهبوب تترافق بهات قوية أحيانا.

ثلوج كثيفة على مرتفعات الجنوب ( الشراه و الطفيلة ) مساء و ليل الخميس

تتركز الفعالية الجوية وتشتد على المنطقة الجنوبية مساء الخميس و ليل الخميس/ الجمعة، حيث وبحسب التحديثات الحالية فإن الهطول الثلجي سيكون غزير على فترات فوق المرتفعات الجنوبية التي يزيد علوها عن 1300 متر، ويكون متراكم ومعيق للحياة العامة.

فيما تبقى فرص هطول الامطار على المنطقة الوسطى و الشمالية مع فرص لهطول بعض الزخات الثلجية المخلوطة بالامطار فوق القمم الجبلية العالية من جبال عجلون التي يزيد ارتفاعها عن 1200 متر.