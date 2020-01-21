رفع تصنيف سوليدرتي للتأمين إلى bbb+ للمرة الثامنة

عمان-رفعت وكالة التصنيف العالمية AM Best مستوى التصنيف الائتماني (ICR) لشركة سوليدرتي الأردن “الأولى للتأمين” من “bbb” إلى “+bbb” للمرة الثامنة على التوالي، حيث أن المنظور المستقبلي لكلا التصنيفين هو مستقر.

وجاء رفع وتأكيد التصنيف الإئتماني للشركة بحسب الرئيس التنفيذي للشركة علاء عبدالجواد انعكاسا لميزانية الشركة القوية بحسب الوكالة والناتجة عن مصاريف اكتتاب منخفضة نسبياً، وبرامج إعادة تأمين مبرمة مع أفضل المعيدي العالميين، بالإضافة الى إدارة متحفظة للمحفظة الاستثمارية، ونتائج فنية مرضية، وسياسة إدارة مخاطر ملائم. وأشار عبدالجواد ان هذا التصنيف يعزز مكانة الشركة المالية التي حققت نتائج قويه جعلتها تحتل المرتبة الرابعة من ناحية إجمالي الأقساط المكتتبة حيث بلغت الأقساط 42 مليون دينار أردني في العام 2018.

وقال عبدالجواد إن هذه النتائج ما كانت لتتحقق دون العمل المجتهد والكبير من كافة الكوادر في الشركة والتي استطاعت ان تثبت قدرتها على التطوير والتحسين من مستوى الخدمات التأمينة المقدمة لعملاء الشركة، بالإضافة إلى الاستراتيجية الموضوعة من قبل مجموعة سوليدرتي القابضة في مجال توفير حلول التأمين التكافلي بما يتوافق مع التطورات واحتياجات سوف التأمين بما يلبى طموحات العملاء للشركة.

وشدد عبدالجواد على الدور الكبير والثقة والدعم من قبل الشركاء والعملاء، مؤكدا على استمرار الشركة في تلبية خدماتهم في كافة فروع الشركة المنتشرة في مختلف محافظات المملكة وفق أحدث التطورات ومن قبل كوادر تخضع للتدريب المستمر لضمان حصول العملاء على أفضل الخدمات في مجال التأمين التكافلي.