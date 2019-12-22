رفع تصنيف منخفض الأربعاء لـ”الثالثة” وتوقع زخات ثلجية بالجنوب

عمان- الغد- بدأت اليوم الأحد مربعانية الموسم المطري 2019-2020، التي تمتد حتى نهاية شهر كانون الثاني/يناير 2020، والذي بدوره، أي الموسم المطري الحالي، يُعتبر حتى تاريخه دون المُعدلات العامة من ناحية الأداء المطري في أغلب المناطق، عدا بعض المناطق التي يُعتبر الأداء فيها ضمن المُعدلات، بحسب موقع طقس العرب.

ومن المتوقع انتهاء حالة الاستقرار الجوي طويلة الأمد التي عاشتها المملكة خلال الفترة الماضية، وذلك يوم الثلاثاء، حيث تدخل المملكة والمنطقة ضمن تيارات هوائية جنوبية غربية في مُقدّمة منخفض جوي “عميق” ومترافق بكتلة هوائية باردة و رطبة “بشكل لافت”، يتخذ حينها الأراضي التركية مركزاً له، ويتعمّق لاحقاً في نهاية الأسبوع، الضغط الجوي، في حوض جزيرة قبرص، حيث يبلغ التأثير ذروته على المملكة ويكون تأثيراً مباشراً.

نتطرق في هذا التقرير لآخر تفاصيل هذا المنخفض الجوي، وفقاً للتحديثات الجوية الصادرة صباح هذا اليوم الأحد 22-12-2019، من النماذج العددية العالمية والمحليّة لدى كادر التنبؤات الجوية في “طقس العرب”.

يرى كادر التنبؤات الجوية في “طقس العرب” بأن هذا المنخفض الجوي، الذي سيبدأ بالتأثير على المملكة بشكل فعليّ من ناحية الأمطار والبرودة في النصف الثاني من يوم الأربعاء، وفي وقت سابق في سورية ولبنان وشمال فلسطين، سيُصنّف على أنه من الدرجة الثالثة، منخفض جوي متوسط إلى عالي الفعالية على فترات، ضمن مؤشر “طقس العرب” الخاص بشدّة المنخفضات الجوية الممتد من الدرجة الأولى الأضعف نحو الدرجة الخامسة الأشد والاستثنائية.

ويزداد في تأثيره، بعد مشيئة الله، يوم الخميس، حيث تهطل الأمطار وبغزارة في شمال ووسط المملكة، وفي وقت لاحق من اليوم في الجبال الجنوبية، التي قد تستقبل بعض “الزخات الثلجية” في مناطقها الأكثر ارتفاعاً، وهي مرتفعات الطفيلة والشراه التي تزيد عن 1400-1500 متراً عن سطح البحر ليلة الخميس/الجمعة.

وبحسب المؤشرات الحالية، سيستمر المنخفض الجوي بالتأثير وبقوة حتى ظهيرة الجمعة، قبل أن يتراجع بشكل واضح فيما بعد، مع بقاء الأجواء باردة وضبابية مع هطول زخات متفرقة من الأمطار، حيث يمتد تأثير المنخفض الجوي بشكل عام لفترة تتجاوز 48 ساعة بمشيئة الله.

ومن المنتظر أن تُشكّل الأمطار المترافقة مع هذا المنخفض الجوي، دفعة قوية للموسم المطري الحالي، بالأخص في شمال ووسط المملكة، وأيضاً يترافق بهبوب رياح غربية قوية السرعة معظم الفترات وتقترب في هباتها من حاجز 100 كم/ساعة.