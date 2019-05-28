رفع جلسة الدخان إلى 11 حزيران

عمان- قرر رئيس محكمة أمن الدولة، العقيد القاضي العسكري الدكتور محمد العفيف، في نهاية جلسة علنية اليوم الثلاثاء، وإستمع خلالها لشاهدين اثنين إثبات نيابة عامة بقضية الدخان، رفعها إلى يوم الثلاثاء 11 من الشهر المقبل لاستكمال سماع عدد من شهود إثبات النيابة العامة.

يشار إلى أن محكمة أمن الدولة بدأت بمحاكمة المتهمين بقضية الدخان يوم الثلاثاء 12 آذار الماضي، واستمعت حتى اليوم إلى 22 شاهد إثبات نيابة عامة في القضية التي يمثل فيها 141 شاهدا.

وفي القضية 29 متهما، منهم 6 فارون من وجه العدالة وواحد توفي، و24 شركة، منها 22 شركة يملكها أو مسجلة باسم أو يمثلها 22 من المتهمين في القضية، وشركتان مسجلتان باسم اثنين من شهود إثبات النيابة العامة.

وتحتوي القضية على 136 بينة خطية تثبت التهم الــــ21 المسندة للمتهمين، منها 8 جنايات و13 جنحة.-(بترا)