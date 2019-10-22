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رفع جلسة الدخان ليوم غد الأربعاء

منذ 3 ساعات

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عمان – قرر رئيس محكمة أمن الدولة العقيد القاضي العسكري الدكتور علي المبيضين، في نهاية جلسة علنية اليوم الاربعاء، بعضوية القاضي المدني الدكتور ناصر السلامات، والقاضي العسكري الرائد صفوان الزعبي، رفع جلسة قضية الدخان إلى يوم غد الاربعاء، لاستكمال سماع عدد من شهود إثبات النيابة العامة. واستمعت المحكمة، بحضور مدعي عام المحكمة القاضي العسكري الرائد أمجد تادرس، خلال جلسة اليوم الثلاثاء، إلى شاهد إثبات نيابة عامة في القضية. وكانت محكمة أمن الدولة بدأت محاكمة المتهمين بقضية الدخان يوم الثلاثاء 12 آذار الماضي، واستمعت حتى اليوم إلى 65 شاهدا من أصل 141 شاهدا، وفي القضية 29 متهماً، منهم ستة فارون من وجه العدالة.
وفي القضية أيضا 24 شركة متهمة، منها 22 شركة يملكها أو مسجلة باسم أو يمثلها 22 من المتهمين في القضية، وشركتان مسجلتان باسم اثنين من شهود إثبات النيابة العامة، وتحتوي القضية على 136 بينة خطية تثبت التهم الـ21 المسندة للمتهمين، ومنها 8 تهم جنايات و13 تهمة جنحة.-(بترا)

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