رفع جلسة قضية الدخان ليوم الثلاثاء المقبل

عمان– قرر رئيس محكمة أمن الدولة، العقيد القاضي العسكري الدكتور محمد العفيف، في نهاية جلسة علنية عقدها اليوم الأربعاء، واستمع خلالها لشاهدي اثبات نيابة عامة بقضية الدخان، رفعها إلى يوم الثلاثاء المقبل، لاستكمال سماع عدد من شهود إثبات النيابة العامة.

وكانت محكمة أمن الدولة بدأت بمحاكمة المتهمين بقضية الدخان يوم الثلاثاء 12 آذار الماضي، واستمعت حتى اليوم إلى 20 شاهد إثبات نيابة عامة في القضية التي فيها 141 شاهدا.

وتحتوي القضية على 136 بينة خطية تثبت التهم الــ21 المسندة للمتهمين منها 8 جنايات و13 جنحة.-(بترا)