رفع رسوم تسجيل اللاعبين والمدربين يثير الأندية.. سيف الإسلام يغادر السلط

خالد الخطاطبة

عمان– نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم”، لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

السلط يتخلى عن سيف الإسلام

تخلى نادي السلط، عن اللاعب الأردني المقيم في ليبيا سيف الإسلام الخطيب، الذي التحق بتدريبات ومباريات الفريق الودية في المرحلة الماضية. وطلب السلط من اللاعب التوقف عن الالتحاق بالتدريبات والمباريات، بسبب عدم الاتفاق على العديد من الأمور.

ويستعد سيف الإسلام الخطيب، للبحث عن فرصة لعب أخرى، في حال قرر العودة للإقامة في الأردن. وكان طموح الخطيب باللعب في فريق السلط، أملا بالظهور بشكل فني جيد، سعيا للوصول إلى المنتخب الوطني.

ريع مباريات بطولة الفيصلي يثير أندية المحترفين

ثار عدد من أندية المحترفين، أول من أمس، على اتحاد كرة القدم، بسبب آلية الدفعة المالية التي قدمها اتحاد الكرة للنادي الفيصلي، منظم بطولة الراحل الشيخ سلطان العدوان.

وشهد مساء يوم أول من أمس، امتعاضا شديدا من عدد من الأندية على خلفية توزيع ريع مباريات البطولة، وحصة النادي الفيصلي، ما دفع البعض للتلويح للانسحاب من البطولة، فيما ذهب البعض للتريث ودراسة الموضوع قبل حسم الخطوة التالية.

وكان اتحاد كرة القدم، أصدر بيانا يوم أمس، أوضح فيه آلية الدفعة المالية للفيصلي، وكل التفاصيل المتعلقة بهذا الشأن.

استراحة للاعبي الأولمبي

منح المدير الفني للمنتخب الأولمبي لكرة القدم أحمد عبدالقادر، لاعبيه استراحة لمدة يومين، بعد خوضهم ثلاث مباريات خلال ثلاثة أيام مع فرق الفيصلي والوحدات ودار الدواء. وطلب عبدالقادر من لاعبيه استئناف التدريبات غدا.

هل سجل البقعة لاعبين رغم قرار عقوبة “الفيفا”؟

بدأ المحامي المكلف بالدفاع عن عدد من لاعبي فريق البقعة لكرة القدم، الذين لم يحصلوا على مستحقاتهم المالية، واضطروا للجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، والحصول على حكم رسمي، بالتحقق من الأنباء التي تتحدث عن قيام البقعة بتسجيل لاعبين جدد في سجلات الفريق.

وكان “الفيفا”، أصدر قرارا بحرمان فريق البقعة من تسجيل أي لاعب، بسبب الأحكام التي صدرت بحقه لصالح عدد من اللاعبين المشتكين.

وكان البقعة أعلن أنه تم التوقيع مع عدد من اللاعبين في الأيام الأخيرة، ولكن لم يتمكن المحامي من التحقق فيما اذا كان البقعة سجل اللاعبين في سجلاته باتحاد الكرة أم لا، في انتظار التحقق من الموضوع قبل تحديد الخطوة التالية.

رفع رسوم التسجيل يثير غضب أندية

أثار اتحاد كرة القدم، عددا من الأندية في مختلف الدرجات، بعد القرار الذي أصدره أمس، القاضي برفع رسوم تسجيل الأندية ورسوم تسجيل اللاعبين.

وكشف أحد الأندية عن امتعاض من إدارة النادي وأندية أخرى تواصلت معه، بشأن قيمة الرسوم الجديدة التي ستزيد من أعباء صناديق الأندية الخاوية أصلا من النقود.

وحصلت “الغد” على نص زيادة الرسوم والتي جاءت على النحو الآتي:

المادة 20 رسوم تسجيل الأندية واللاعبين: أندية المحترفين تدفع 150 دينارا كاشتراك سنوي، أندية الأولى تدفع 100 دينار، أندية الثانية تدفع 75 دينارا، أندية الثالثة تدفع 50 دينارا، أندية الكرة النسوية تدفع 75 دينارا.

ويتم تسديد رسوم التسجيل للاعبين نقدا، لصندوق الاتحاد على النحو الآتي: أندية المحترفين تدفع 15 دينارا لتسجيل اللاعب الجديد، وتدفع 6 دنانير لتسجيل اللاعب الحالي.

أندية الأولى: تدفع 10 دنانير لتسجيل اللاعب الجديد.

أندية الدرجتين الثانية والثالثة: 6 دنانير للاعب الحالي، و3 دنانير للاعب الجديد.

فرق الفئات: ديناران للاعب الجديد، ودينار للاعب الحالي.

الأندية النسوية: 6 دنانير للاعب الجديد، و3 دنانير للاعب الحالي.

يتم تسديد رسوم الأجهزة الفنية والإدارية والطبية نقدا لفرق المحترفين على النحو الآتي:

المدرب الرئيسي 25 دينارا لتسجيل المدرب الجديد، و150 دينارا عند تغيير المدرب.

باقي الأجهزة: 15 دينارا لتسجيل المدرب الجديد و30 دينارا عند التغيير.

كما يطلب الاتحاد من الأندية بتسجيل رسوم تسجيل اللاعبين والهواة والأجهزة الفنية والإدارية والطبية نقدا، كما تم تحديد سوم تسجيل عقود اللاعبين المحترفين الأردنيين وغير الأردنيين بنسبة 1 % من إجمالي العقد، كما تم الإشارة إلى أن اللاعبين الأردني وغير الأردني مطالبان بدفع رسوم التسجيل.