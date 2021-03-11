رفع رسوم مدخلات الانتاج على الصناعة

م.موسى عوني الساكت

هناك توجه من قبل الحكومة لتوحيد الرسوم الجمركية على جميع المستوردات عند نسبة 5% تحت مسمى رسم خدمات، وهذا الرسم سيطبق أيضاً على مدخلات الانتاج المعفية من الرسوم الجمركية أصلاً، وستطبق أيضاً على جميع السلع المستوردة من جميع الدول حتى التي ترتبط مع الأردن باتفاقيات تجارة حرة!

وجهة نظر الحكومة بأن توحيد الرسوم سيؤدي إلى رفع القوة الشرائية لدى المواطنين حيث سيتم تخفيض سعر السلع المستوردة، أيضاً سيؤدي الى رفع ايراد الخزينة من خلال زيادة المستوردات بعد تخفيض الرسم الجمركي، وأيضاً سيؤدي الى تخفيض نسب البطالة على أثر تنشيط الحركة الاقتصادية!

حتى نستطيع دراسة الأثر الاقتصادي من وراء فرض هذا الرسم، فلا بد أولاً من قراءة أرقام المستوردات التي تتمثل في وجود أكثر من 15 فئة للرسوم الجمركية تتراوح ما بين المعفي و5%، 6.5%، 10%، 15%، 20%، 25%، 30% تغطي أكثر من 8400 صنف من السلع، ومدخلات الانتاج تشكل حوالي 53% من مجموع هذه الاصناف، أي أنها تغطي أكثر من 4000 صنف من السلع.

هذا العدد الكبير من مدخلات الانتاج للصناعة ستخضع لرسم مقدارهُ 5%، وهذا سيشكل تهديد كبير على الصناعة الوطنية، والأهم سيلغي أي ميزة تنافسية لصناعاتنا، وسينتج عنهُ ارتفاع في نسب البطالة وتقليل حجم الصادرات وتقليل مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي!!

الضرر على الصناعة لا يتوقف عند هذا الحد، خصوصاً أن فرض هذا الرسم سيقلل القيمة المضافة لبعض السلع الصناعية بنسب تتراوح ما بين 8-10% وهذا سيسبب في خسارة عدد غير قليل من السلع من صفة كونها منتجات صناعية، ولن تستطيع الحصول على شهادات منشأ، ناهيك على فرض رسم مشابه من قبل دول نُصدر لها تحت اتفاقيات التجارة الحرة.

في دراسة أعدها صندوق النقد الدولي لأكثر من 150 دولة أثبتت أن عواقب رفع الرسوم على مدخلات الانتاج على المدى المتوسط سينتج عنه ارتفاع في نسب البطالة.

قرار توحيد الرسوم الجمركية قرار سيكون له آثار سلبية كبيرة على الصناعة الوطنية، وعلى قدرتها في التشغيل والتصدير، خصوصاً أن كل 2 مليار صادرات يشغل 75 ألف عامل وعاملة.

قطاعات صناعية ستتأثر أكثر من غيرها جراء هذا القرار ومنها القطاع الهندسي وتحديدا تصنيع المعدات والكهربائيات والثلاجات، وأيضاً قطاع المحيكات ناهيك على اغراق السوق الأردني بالسلع المستوردة والتي من شأنها اضعاف الحصة السوقية للصناعة الوطنية التي وصلت إلى 45%.

السؤال الأهم؛ أين توصيات جلالة الملك في ضرورة دعم الصناعة الوطنية وجعل المنتج الوطني أكثر تنافسية، وهل الصناعة التي تواجه العديد من التحديات من ارتفاع كلف الطاقة والنقل والتمويل قادرة على الصمود امام هذا التوجه؟!

إن الصناعة في ظل جائحة كورونا تواجه تحديات كبيرة، وهذا التوجه في رفع رسوم مدخلات الانتاج إن تم اقراره سيؤدي الى اضرار اضافية على الصناعة على الاقتصاد الوطني، وسيقضي على الهدف الاسمى وهو الاعتماد على الذات!