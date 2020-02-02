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رفع عمولة موزعي الغاز بمقدار 100 فلس.. وتثبيت سعر اسطوانة الغاز

منذ 36 دقيقة
أحد موزعي أنابيب الغاز في أحد شوارع عمان -(أرشيفية)

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عمان – وافق مجلس الوزراء على تنسيب من وزارة الطاقة والثروة المعدنية برفع عمولة موزعي اسطوانات الغاز البترولي بمقدار (100) فلس/اسطوانة سعة 5ر12 كغم تتحملها الخزينه وذلك في ظل استمرار العمل بقرار تثبيت سعر اسطوانة الغاز عند 7 دنانير.
وسيتم زيادة العمولة اعتبارا من مطلع شهر شباط الحالي وعلى سنتين، بواقع 50 فلسا في السنة الأولى و 50 فلسا في السنة الثانية.
وقالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي في بيان صحفي اليوم الاحد،ان القرار ياتي بهدف تحسين عمولة موزعي الغاز البترولي المسال لتغطية تكاليف نشاط توزيع الغاز بالإضافة إلى تحقيق هامش ربح للموزعين، خاصة وإن آخر تعديل على عمولة موزعي الغاز البترولي المسال المنزلي تم في الأول من شباط عام 2013.
وأكدت زواتي أهمية القرار في تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين في القطاع الذي يعيل نحو 2000 اسرة ويغطي جميع محافظات المملكة في مختلف الظروف الجوية وعلى مدار الساعة.
كما اكدت زواتي ان لا تغيير في ثمن اسطوانه الغاز للمستهلك حيث يستمر العمل بقرار تثبيت سعر اسطوانة الغاز عند 7 دنانير.

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