رفع قضية الدخان إلى الثلاثاء المقبل

عمان– قرر رئيس محكمة أمن الدولة، العقيد القاضي العسكري الدكتور محمد العفيف، في نهاية جلسة علنية عقدها اليوم الثلاثاء، واستمع خلالها لشاهد إثبات نيابة عامة واحد بقضية الدخان، رفعها إلى يوم الثلاثاء المقبل لاستكمال سماع عدد من شهود الإثبات النيابة العامة، وتعذر عقدها غدا الأربعاء لدخول أحد المتهمين للمستشفى للاشتباه بإصابته بجلطة قلبية.

يشار إلى أن المحكمة استمعت حتى اليوم إلى 14 شاهد إثبات نيابة عامة؛ في قضية الدخان التي فيها 29 متهما؛ منهم ست متهمين فارين من وجه العدالة؛ و24 شركة منها 22 شركة يملكها أو مسجلة باسم أو يمثلها 22 من المتهمين في القضية؛ وشركتين اثنتين مسجلتين باسم شاهدين اثنين من شهود اثبات النيابة العامة البالغ عددهم 141 شاهد إثبات نيابة عامة؛ وتحتوي القضية على 136 بينة خطية تثبت التهم ال 21 المسندة للمتهمين التي منها 8 جنايات و13 جنحة.-(بترا)