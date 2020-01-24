رقم تاريخي.. ليفربول يفوز بـ 40 مباراة دون هزيمة بعد انتصاره على وولفرهامبتون

دبي- حقق نادي ليفربول الإنجليزي رقمًا قياسيًا جديدًا، بعد فوز صعب بالدوري الإنجليزي على وولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف، الخميس.

وأحرز البرازيلي روبرتو فيرمينو هدف الفوز في الدقيقة 84 من زمن المباراة، ليعزز صدارة ليفربول للدوري الإنجليزي برصيد 67 نقطة، وبفارق 16 نقطة عن أقرب منافسيه (مانشيستر سيتي).

وبهذا الفوز خلال الجولة الرابعة والعشرين من الدوري، حقق ليفربول انتصاراته المتتالية دون هزيمة في 22 مباراة من الموسم الحالي للبريميرليغ.

إضافة إلى ذلك، سجل الريدز رقمًا جديدًا في تاريخ البريميرليغ بقيادة مديره الفني الألماني يورغن كلوب، حيث فوز بـ40 مباراة دون هزيمة.

ويشار إلى أن أرسنال يتصدر قائمة أكثر الأندية فوزًا بمبارايات على التوالي في تاريخ الدوري الإنجليزي، وذلك عندما فاز بـ49 مباراة بدون خسارة.-(CNN)