رقم خيالي.. كم تقاضت ميريام فارس في أغنية مونديال قطر؟

تصدر اسم الفنانة اللبنانية ميريام فارس مجددا حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد الضجة التي أثارتها عقب اصدار أغنيتها الجديدة “توكا تاكا” الخاصة بمونديال قطر 2022.

“لن تصبحي شاكيرا”.. انتقادات حادة لرقص ميريام فارس بأغنية المونديال

الجديد في الأمر هو ما تم تداوله حول المبلغ المالي الذي تقاضته ميريام مقابل مشاركتها في حفل المعجبين الخاص ببطولة كأس العالم، والذي اقيم قبل ليلة من بداية البطولة في قطر.

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وبحسب ما تم تداوله، فقد تقاضت ميريام فارس مبلغ ربع مليار دولار للغناء إلى جانب الفنان العالمي “مالوما”، في حين أفادت مصادر أخرى أن المبلغ مبالغ فيه، على الرغم من أن ميريام هي الأعلى أجرا، إلا أنها لم تحصل على هذا المبلغ الخيالي بل أكثر بذلك بكثير.