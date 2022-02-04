رقم صادم.. الأردن يسجل أكثر من 21 ألف إصابة بكورونا

سجلت في الأردن 17 وفاة بين المصابين بفيروس كورونا و21386 إصابة جديدة بالوباء ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 1301492 إصابة وفق موجز إعلامي صادر عن وزارة الصحة الجمعة.

وارتفع عدد الوفيات إلى 13288 وفاة منذ بدء الجائحة، بحسب الموجز.

وأجري 74731 فحصا مخبريا، بنسبة فحوص إيجابية قدرها 28.62%، ووصل العدد الإجمالي لفحوص الكشف عن الفيروس إلى 14963667 فحصا.

وبلغ عدد حالات الشفاء الجديدة 12826 حالة؛ ليصل مجموع حالات الشفاء المتوقعة إلى 1160624، فيما بلغ عدد الإصابات النشطة 127580.

وسُجلت 228 حالة إدخال جديدة إلى المس