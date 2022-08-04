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رقم قياسي جديد ينتظر محمد صلاح

3:30 م2022-08-04
رقم قياسي جديد ينتظر محمد صلاح
رقم قياسي جديد ينتظر محمد صلاح

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سيكون أمام النجم المصري، محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول، فرصة لتحطيم رقم قياسي جديد في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2022-2023.

ويسعى صلاح لهز شباك نادي فولهام، في الجولة الأولى، ليكون أول لاعب في مسابقة “البريميرليغ” يسجل في المباريات الافتتاحية للموسم السادس على التوالي.

وسبق لصلاح أن سجل في جميع المباريات الافتتاحية، في المواسم الخمس الماضية، تحديدا منذ موسم 2017- 2018.

وفي المباريات الافتتاحية، أحرز صلاح أهدافا بشباك أندية: واتفورد ووست هام ونوريتش سيتي وليدز يونايتد، في خلال آخر 5 أعوام.

ويستهل ليفربول مشواره في الدوري الإنجليزي، بمواجهة نظيره فولهام، السبت المقبل، وعلى أرضية ملعب “كرافين كوتاج”.

يذكر أن صلاح لعب 4 مباريات أمام فولهام، وسجل خلالها هدفين. RT

3:30 م2022-08-04
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