رقم مذهل جديد لـ”رأس رونالدو”

الغد- رغم بلوغه سن الرابعة والثلاثين، لا يزال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يواصل مسيرته في تحقيق الأرقام المذهلة في عالم كرة القدم.

فقد نجح “صاروخ ماديرا” في تسجيل الهدف الرأسي رقم 100 له في مسيرته الكروية مع الأندية ومنتخب البرتغال، وذلك بعد أن سجل هدف التعادل ليوفنتوس أمام تورينو، في المرحلة 35 من الدوري الإيطالي، الجمعة.

وهذا الهدف يحمل الرقم 601 لرونالدو مع مختلف الأندية التي لعب لها، وهي سبورتنغ لشبونة البرتغالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني ويوفنتوس.

ويحتل رونالدو حاليا مركز وصافة الهدافين في الدوري الإيطالي بـ21 هدفا، بفارق هدفين عن فابيو كوالياريلا مهاجم سامبدوريا.-(سكاي نيوز عربية)