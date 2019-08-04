“رمادا باي ويندهام” يستضيف مجموعة من طلاب جامعة اليرموك

عمان- استقبل منتجع رمادا باي ويندهام البحر الميت، مؤخراً، 15 طالباً من برنامج الدبلوم المهني التدريبي في السياحة والفنادق في جامعة اليرموك، وذلك انطلاقاً من التزامه تجاه المجتمع المحلي ومساهماته في إعداد الشباب للانخراط في القوة العاملة. يُعقد برنامج الدبلوم المذكور برعاية أكاديمية القصور، وتحت إشراف الدكتور شادي الشواهين المدير التنفيذي. وأتاحت الجولة في المنتجع للطلبة فرصة التعرف على أقسام الفندق المختلفة واستكشاف الجوانب المتعددة لصناعة الضيافة والفندقة؛ حيث زار الطلبة مكتب الاستقبال، وقسم التدبير المنزلي، وقسم تحضير الطعام والشراب، وأقسام الترفيه والسبا، وحضروا عروضاً تعليمية حول هذه الأقسام ووظائفها المتنوعة، كما كانت هناك جولة خاصة في شتى مطاعم الفندق. وقد التقى الطلبة أثناء جولاتهم بالمديرين ورؤساء الأقسام الذين قدموا لهم نبذة حول متطلبات العمل في الفنادق الرائدة كمنتجع رمادا باي ويندهام البحر الميت، وسنحت الفرصة للطلبة بالاطلاع بشكل مباشر على بعض ما تتطلبه إدارة الفنادق من كفاءات ومهارات.

وقد ركز بيت بيتر، المدير العام لمنتجع رمادا باي ويندهام البحر الميت، على أهمية التعلم في مكان العمل والتدريب العملي لدى تعليقه على هذه الزيارة؛ حيث قال: “تسعدنا جداً استضافة هؤلاء الطلبة الطموحين في منتجعنا، ونفخر بمساعدتهم على تنمية المؤهلات والمزايا المطلوبة للنجاح في إدارة الفنادق. نحن نتطلع لتخرجهم بنجاح ودخولهم سوق العمل في المستقبل القريب، ونفخر بأن نكون قادرين على منحهم الفرصة لتحقيق فهم عملي لمتطلبات هذا القطاع على أرض الواقع”. ومن الجدير بالذكر أن فندق ومنتجع رمادا باي ويندهام البحر الميت هو أقرب فندق في المنطقة لموقع المغطس، الأمر الذي يسمح للزوار باستكشاف المواقع الدينية والسياحية في المنطقة في جو هادئ ومريح. ويقع المنتجع على ساحل البحر الميت الشمالي ويقدم للضيوف 161 غرفة، ومرافق عديدة فاخرة تلبي احتياجاتهم كافة. وإلى جانب هذا، يضم منتجع رمادا باي ويندهام البحر الميت نادياً رياضياً وسبا بأحدث المواصفات، وشاطئاً خاصاً، وحمام طين، هذا إلى جانب قاعات اجتماعات ومرافق للمؤتمرات تلائم الفعاليات الصغيرة والضخمة على حد سواء.