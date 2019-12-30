“رمادا باي ويندهام” يستعد لاستقبال العام الجديد باحتفال مميز

عمان- مع اقتراب دخول العام الجديد 2020، يستعد منتجع رمادا باي ويندهام البحر الميت لإقامة احتفال مميز في ليلة رأس

السنة.

سيستقبل ضيوف منتجع رمادا البحر الميت السنة الجديدة في ليلة مميزة ليبدؤوا عامهم الجديد بالاحتفال والفرح. وبدايةً يعمل فريق المأكولات والمشروبات على تحضير قائمة بوفيه العشاء الخاص بتلك الليلة والتي سيشرف على تجهيز أطباقها أمهر طهاة المنتجع، بالإضافة إلى الأجواء الموسيقية بوجود دي جي وفرقة غنائية لتطرب أسماع الضيوف بالأغاني الاحتفالية، ناهيك عن الحلويات والمشروبات، وقُبيل منتصف الليلة سيقوم الضيوف بالعد التنازلي وصولاً للساعة الثانية عشرة من صباح الأول من كانون الثاني (يناير) 2020. وعلى الراغبين بشراء حفل التذاكر التواصل مع قسم الحجوزات المعني بالحفل على الرقم 0776001055، علماً بأنها متوفرة بسعر مناسب للجميع.

وفي التعليق على استعدادات الفندق لحفلة رأس السنة، قال بيت بيتر المدير العام لمُنتجع رمادا باي ويندهام البحر الميت: “نحن متحمسون جداً لاستقبال العام الجديد 2020 برقفة نزلائنا وضيوفنا في رمادا باي البحر الميت، وسيكون الحفل مليئاً بالفقرات المميزة والمسلية لنضمن أن يحظى جميع الضيوف بأمتع الأوقات ولخلق ذكرى مميزة في أول يوم من العام

الجديد”.