“رمادا باي ويندهام” يُنظم حملة بيئية لتنظيف شاطئ البحر الميت

عمّان – تأكيداً على الإلتزام ببرامج المسؤولية الاجتماعية التي تُعنى بالبيئة ونشر ثقافة المحافظة على النظافة البيئية، نظّم مُنتجع رمادا باي ويندهام البحر الميت مؤخرا حملة تنظيف لشاطئ البحر الميت القريب من المُنتجع.

حيث توجّه ما يقارب من 25 موظفاً بقيادة السيد بيت بيتر المدير العام لمُنتجع رمادا باي ويندهام البحر الميت الى الأماكن المتفق عليها لإزالة النفايات والأوساخ الملقاة على الشاطئ والأماكن القريبة منه، حيث تم تنظيف منطقة الشاطئ بالكامل وتم تجميع كمية كبيرة من النفايات ونقلها للأماكن المخصصة.

وعبّر جميع الموظفين عن سعادتهم بهذه الحملة التي تجسد روح التعاون بين فريق العمل والحِرص على المُساهمة الفاعلة في الأنشطة البيئية، حيث تسهم هذه المُبادرات في المحافظة على نظافة منطقة الشاطئ قبل فترة الشتاء وبالتالي المحافظة على نظافة مياه البحر الميت خلال الشتاء القادم.

وتعليقاً على نجاح هذه الحملة، قال السيد بيت بيتر المدير العام لمُنتجع رمادا باي ويندهام البحر الميت: “سعدنا بمشاركة موظفينا في هذه المبادرة البيئية النابعة من الالتزام الأخلاقي والاجتماعي والسعي لغرس قيم التطوع بين الموظفين، فضلاً عن نشر الوعي بأهمية تلك الحملات من النواحي الصحية وانعكاسها على النظافة البيئية للمنطقة.”

يُشار إلى أن المُنتجع يعمل على تنفيذ العديد من المبادرات البيئية والصحية والمجتمعية بشكل دوري على مدار العام الحالي والأعوام القادمة للارتقاء ببرامج المسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع المحلي وانعكاس فائدتها عليه.