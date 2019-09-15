رم “كوكب المريخ” على موعد “مع فرسان الصحراء” في رالي باها الأرردن الدولي

أيمن وجيه الخطيب

عمان – تتجه أنظار عشاق رياضة السيارات يوم الخميس المقبل، نحو منافسات رالي باها الأردن (الجولة السابعة وقبل الأخيرة من “فيا” كأس العالم لراليات الكروس كانتري القصيرة-باها)، لموسم 2019 من خلال مرحلة استعراضية في العقبة، ومسافتها 2.85 كم، ومن ثم حفل استعراضي بمدينة العقبة.

وتبدأ المنافسات الفعلية يوم الجمعة 20 الحالي، في منطقة وادي رم الشهيرة بمناظرها الصحراوية والصخرية الخلابة وألوانها الساحرة، والمشابهة للكوكب الأحمر المريخ، ولهذا السبب تم إقامة فيلم المريخي العالمي في صحراء رم، واستوحت الأردنية لرياضة السيارات اسم “باها في المريخ” من سحر طبيعة وادي رم.

وسيخوض المتسابقون المرحلة الخاصة الأولى “الصالحية” بطول 211 كم، والمرحلة الخاصة الثانية الديسي ومسافتها 79.77 كم، ويستأنف المشاركون منافسات اليوم الثاني والأخير السبت 21 الحالي، بخوض المرحلة الخاصة الثالثة والأخيرة “وادي رم”، ويبلغ طولها 210.85 كم.

وتقدم الأردنية لرياضة السيارات ومن خلال مسيرتها المتجددة والمتوقدة حماسا للحفاظ على العالمية بكل معاني الإبداع والإنجاز تنظيميا وفنيا بإقامة رالي باها الأردن المقبل (الجولة السابعة وقبل الأخيرة من “فيا” كأس العالم لراليات الكروس كانتري القصيرة-باها)، لموسم 2019؛ حيث إن الدافع الحقيقي من خلال كوادرها هو رفعة ومكانة الوطن في المحافل العالمية والتي تتجاوز إطار المنافسة إلى تحقيق العديد من المنافع للوطن والمجتمع.

والاستفادة من عوامل الجذب السياحي والمقومات البيئية التي تزخر بها مناطق بلادنا ومنها العقبة ووادي رم، وهما من أهم الوجهات المؤهلة التي تحتضن العديد من البرامج والفعاليات في المجالات الاجتماعية والرياضية والسياحية.

وتستعد الجماهير العربية والعالمية والمحلية للاستمتاع بمنافسات رالي باها الأردن الدولي من خلال مراحله الصحراوية الشيقة.

منافسة ثلاثية على لقب رالي باها الأردن الدولي

المنافسة في بطولة العالم للسائقين في رالي باها الأردن الدولي ستكون على أشدها بين المتسابقين فرسان الصحراء كونه يشكل الجولة قبل الأخيرة من “فيا” كأس العالم لراليات الكروس كانتري القصيرة-باها، لموسم 2019، ومن أقوى المنافسين على رالي باها الأردن المتسابق فلاديمير فاسيلييف (روسيا)؛ حيث يتصدر الترتيب العام للبطولة برصيد 96 نقطة وبفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه المتسابق أورلاندو تيرانوفا (الأرجنتين) الذي يحتل المركز الثاني، ويبلغ الفارق بين تيرانوفا وصاحب المركز الثالث المتسابق ياكوب برزيغونسكي (بولندا) 11 نقطة، ويتطلع المتسابق فيودر فوروبيوف (روسيا) الذي يحتل المركز الخامس برصيد 42 نقطة إلى تحقيق نتائج مميزة والتقدم نحو الصدارة في الترتيب العام.

وفي رالي باها الأردن الدولي، ستدور منافسة أخرى بين الملاحين لتعزيز رصيدهم من النقاط في الترتيب العالم لبطولة العالم، والمنافسة ستدور بين متصدر بطولة الملاحين قسطنطين زيلوتسوف (روسيا) برصيد 96 نقطة وبين الملاح رون غراو (الأرجنتين)؛ حيث يبلغ الفارق بينهما 6 نقاط، فيما يبلغ الفارق بين غراو وبين صاحب المركز الثالث تيمو غوتشالك (ألمانيا) 11 نقطة، ويتطلع كيريل شوبين (روسيا) صاحب المركز الخامس برصيد 42 نقطة إلى تحقيق نتيجة مميزة في الرالي لتعزيز مركزه على سلم الترتيب العام.

فيلكانس وباربو يتنافسان على لقب “تي 2”

في بطولة “تي 2” قد تكون مجريات الأمور في رالي باها الأردن لصالح المتسابق فالديس فيلكانس (لاتفيا) صاحب المركز الأول برصيد 86 نقطة وبين كلاوديو باربو (رومانيا) حيث يبلغ الفارق بينهما 43 نقطة.

فوروبيوف وسينوتي يتنافسان على لقب “تي 3”

وفي بطولة “تي 3” المنافسة، ستكون ثنائية بين المتسابق فيودر فوروبيوف (روسيا) صاحب المركز الأول في الترتيب العام برصيد 107 نقاط وبين المتسابق ميشيل سينوتي (إيطاليا) صاحب المركز الثاني حيث يبلغ الفرق بينهما 15 نقطة.

منافسة قوية في فئة الدراجات النارية

وفي فئة الدراجات النارية، يتطلع كل من محمد البلوشي (الإمارات) وعبدالله الشطي ومحمد الشماري (الكويت) وسلطان البلوشي (الإمارات) ومحمد المشاري وعطا الحمود وحمزة الزواهرة وعبدالله بوشماف وسيف العبادي وعبدالله السبع (الأردن)؛ إلى تحقيق نتائج مميزة في فئة الدراجات النارية.

الأردنيون يطمحون لنيل لقب “باها الأردن الوطني”

يتطلع السائقون الأردنيون وهم؛ سيف رمان وملاحه محمد آدم وحمزة تيمور وملاحه بيجانت حلا والحسن الخطيب وملاحه مهند قبيوي؛ لانتزاع لقب رالي باها الأردن الوطني.

منافسة ثلاثية بين فاسيلييف وتيرانوفا وبرزيغونسكي على لقب رالي باها الأردن الدولي

المنافسة في بطولة العالم للسائقين في رالي باها الأردن الدولي ستكون على أشدها بين المتسابقين فرسان الصحراء كونه يشكل الجولة قبل الأخيرة من “فيا” كأس العالم لراليات الكروس كانتري القصيرة- باها)، لموسم 2019، ومن أقوى المنافسين على رالي باها الأردن المتسابق فلاديمير فاسيلييف (روسيا) حيث يحمل يتصدر الترتيب العام للبطولة برصيد 96 نقطة وبفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه المتسابق أورلاندو تيرانوفا (الأرجنتين) الذي يحتل المركز الثاني، ويبلغ الفارق بين تيرانوفا وصاحب المركز الثالث المتسابق ياكوب برزيغونسكي (بولندا) 11 نقطة ويتطلع المتسابق فيودر فوروبيوف (روسيا) الذي يحتل المركز الخامس برصيد 42 نقطة إلى تحقيق نتائج مميزة والتقدم نحو الصدراة في الترتيب العام.

وفي رالي باها الأردن الدولي ستدور منافسة أخرى بين الملاحين لتعزيز رصيدهم من النقاط في الترتيب العالم لبطولة العالم، والمنافسة ستدور بين متصدر بطولة الملاحين قسطنطين زيلوتسوف (روسيا) برصيد 96 نقطة وبين الملاح رون غراو (الأرجنتين) حيث يبلغ الفارق بينهما 6 نقاط، فيما يبلغ الفارق بين غراو وبين صاحب المركز الثالث تيمو غوتشالك (المانيا) 11 نقطة ويتطلع كيريل شوبين (روسيا) صاحب المركز الخامس برصيد 42 نقطة تحقيق نتيجة مميزة في الرالي لتعزيز مركزه على سلم الترتيب العام.

فيلكانس و باربو يتنافسان على لقب تي 2

في بطولة تي 2 قد تكون مجريات الأمور في رالي باها الأردن لصالح المتسابق فالديس فيلكانس (لاتفيا) صاحب المركز الأول برصيد 86 نقطة وبين كلاوديو باربو (رومانيا) حيث يبلغ الفارق بينهما 43 نقطة،

فوروبيوف وسينوتي يتنافسات على لقب تي 3

وفي بطولة تي 3 المنافسة ستكون ثنائية بين المتسابق فيودر فوروبيوف (روسيا) صاحب المركز الأول في الترتيب العام برصيد 107 نقطة وبين المتسابق ميشيل سينوتي (إيطاليا) صاحب المركز الثاني حيث يبلغ الفرق بينهما 15 نقطة.

منافسة قوية في فئة الدراجات النارية

وفي فئة الدراجات النارية يتطلع كل من ومحمد البلوشي (الإمارات) وعبدالله الشطي ومحمد الشماري (الكويت) وسلطان البلوشي (إلإمارات) محمد المشاري وعطا الحمود وحمزة الزواهرة عبدالله بوشماف وسيف العبادي و عبدالله السبع (الأردن) إلى تحقيق نتائج مميزة في فئة الدراجات النارية.

الأردنيون يطمحون بنيل لقب باها الأردن الوطني

يتطلع السائقون الأردنيون وهم سيف رمان وملاحه محمد آدم وحمزة تيمور وملاحه بيجانت حلا والحسن الخطيب وملاحه مهند قبيوي لانتزاع لقب رالي باها الأردن الوطني.

فيما يلي الترتيب العام لبطولة العالم كروس كاوننتري – باها بعد الجولة السادسة

السائقون

المركز الأول: فلاديمير فاسيلييف (روسيا) برصيد 96 نقطة.

المركز الثاني: أورلاندو تيرانوفا (الأرجنتين) برصيد 90 نقطة.

المركز الثالث: ياكوب برزيغونسكي (بولندا) برصيد 79 نقطة.

المركز الرابع: مارتين بروكوب ( جمهورية التشيك) برصيد 65 نقطة.

المركز الخامس: فيودر فوروبيوف (روسا) برصيد 42 نقطة.

الملاحون

المركز الأول: قسطنطين زيلوتسوف (روسيا) برصيد 96 نقطة.

المركز الثاني: رون غراو (الأرجنتين) برصيد 90 نقطة.

المركز الثالث: تيمو غوتشالك (المانيا) برصيد 79 نقطة.

المركز الرابع: جان تمونيك (جمهورية التشيك) برصيد 49 نقطة.

المركز الخامس: كيريل شوبين (روسا) برصيد 42 نقطة.

الفرق

المركز الأول: فريق إكس رايد ميني جي سي دبليو برصيد 120 نقطة.

المركز الثاني: فريق في آر تي برصيد 96 نقطة.

المركز الثالث: فريق أورلين تيم / إكس رايد برصيد 79 نقطة.

المركز الرابع: فريق أم بي سبورتس برصيد 65 نقطة.

المركز الخامس: فريق زافيدوف ريسنغ برصيد 42 نقطة.

تي 2 للسائقين

المركز الأول: فالديس فيلكانس (لاتفيا) برصيد 86 نقطة.

المركز الثاني: كلاوديو باربو (رومانيا) برصيد 43 نقطة.

المركز الثالث: اليكساندر بارانينيكو (روسيا) برصيد 25 نقطة.

المركز الثالث: جاوه فيريرا (البرتغال) برصيد 25 نقطة.

المركز الخامس: نونو كورفو (البرتغال) برصيد 18 نقطة.

تي 2 للفرق

المركز الأول: فريق “في أيه” لرياضة السيارات برصيد 93 نقطة.

المركز الثاني: فريق ترانس كاربتيك للراليات برصيد 43 نقطة.

المركز الثالث: فريق جاوه فيريرا برصيد 25 نقطة.

المركز الرابع: فريق اتحاد السيارات التركمنستاني برصيد 18 نقطة.

المركز الرابع: فريق نونو كورفو برصيد 18 نقطة.

تي 3 للسائقين

المركز الأول: فيودر فوروبيوف (روسيا) برصيد 107 نقطة.

المركز الثاني: ميشيل سينوتي (إيطاليا) برصيد 92 نقطة.

المركز الثالث: سانتياغو نافرا (إسبانيا) برصيد 76 نقطة.

المركز الرابع : عادل عبد الله (قطر) برصيد 45 نقطة.

المركز الخامس: اليكساندر دوروسينسكس (روسيا) برصيد 43 نقطة.

تي 3 للفرق

المركز الأول: فريق زافيديوف ريسينغ برصيد 10 نقطة.

المركز الثاني: فريق سي آر ريسينغ برصيد 92 نقطة.

المركز الثالث: فريق إف أن سبيد برصيد 86 نقطة.

المركز الرابع: فريق سبورت ريسينغ تكتولوجيس برصيد 43 نقطة.

المركز الخامس: فريق إيه زيد ريسينغ برصيد 36 نقطة.