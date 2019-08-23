رنا بيدس تعكس يوميات وتفاصيل عمان البسيطة في لوحاتها

تغريد السعايدة

عمان- همسات وتمتمات ومشاعر حب وحنين، ترصدها الفنانة الأردنية رنا بيدس في يوميات عمان البسيطة التي تبدأ بصباحات بائع الكعك، والوجوه والطبيعة التي تبعث على الاطمئنان في قلبها.

تنشر بيدس، المقيمة في كندا، لوحات محملة بالحب وتحاكي الواقع وترصد اللحظة لتنشر ما تعلمته من فن الرسم والطاقة في المحيط، وتعرضها في دور الفن بكندا، لتري الجميع ما يكتنزه وطنها من جماليات.

هذا العمل الوجداني الذي تقوم به بيدس نابع من يقينها بأن الجمال موجود حولنا، ومن إيمانها بأن عمان والأردن بشكل عام غنيتان بالجمال سواء بالوجوه أو في بساطة التفاصيل.

تقول بيدس “مهما تواجدنا خارج الوطن يبقى الجمال الذي نراه هنا مختلفا تماماً، لذا حاولت أن أترجمه عبر لوحاتي ونقل تلك الصورة إلى العالم أجمع ليرى بعيوننا جمال وروح وطننا”.

تفاصيل بسيطة يومية تمر من أمام الشخص أصبحت من روتين الحياة اليومي، بيد أن بيدس خلال إجازتها في الصيف، تجوب مناطق عمان، “منذ بداية يومي أسخر ما لدي من طاقة إيجابية للوصول إلى كل ما هو جميل، ألتقط صورة سريعة لموقف أو لحظة ومن ثم أقوم برسمها على لوحات تصبح فيما بعد ترجمة للحياة بكل ما فيها”.

تعتقد بيدس أن اللحظة العفوية التي يجب على الإنسان أن يطلق العنان لها هي التي تحدد نظرته للحياة، وكيف يمكن أن تترجم سواء بلوحة أو عبارة أو حتى قصيدة شعرية، ومن منطلق تعلمها وتدريبها في مجال الطاقة الإيجابية في كندا، أصبحت تترجم هذه المعرفة في لوحاتها، وهي التي درست الفنون التشكيلية في جامعة اليرموك، وعادت لتعلم الفنون بعد انقطاع استمر ما يقارب 15 عاماً عن الرسم.

وتؤكد بيدس أن حبها للأردن وشعورها بالسكينة والتفاعل مع الأحداث وضعا على عاتقها أن تنقل هذه الصورة للعالم، وألا تكتفي بالرسم والاستمتاع باللحظة فقط، ففي خضم حياتها العائلية والغربة، رأت أن عملها يجب أن تترجمه في لوحاتها، وأن يكون لها هدف سامٍ في الفن، لذلك عادت للرسم في العام 2013.

بدأت بيدس تعلم الفن بعد الانقطاع من خلال مدرب خاص في كندا، من خلال رسم التماثيل والأشكال والمناظر الطبيعية، إلا أنها ترى أن الوجوه أكبر وأعمق جزء يمكن أن يرسمه الإنسان بكل تفاصيله، ويترك الفضاء للمشاهد بأن يفسر تفاصيل الوجه بحسب وجهة نظره.

بيد أن بيدس ترى أن الوجوه تتأثر بالطاقة التي يمنحها الفنان للشخص المقابل، فهي الحقيقة التي نراها في اللوحة، وتشير إلى لوحتها “بائع الكعك”، الذي شاهدته في إحدى زقاق عمان، والتقطت له صورة سريعة أحاطتها بهالة من الحب والإعجاب والحنين للتفاصيل، فكان أن خرجت بلوحة تحاكي بساطة المدينة المفعمة بالحياة، وعادت إلى كندا حاملة معها صورة جميلة لأبسط تفاصيل الحياة.

جانب من لوحات الفنانة رنا بيدس – (من المصدر)



هذه اللوحات، بحسب بيدس، نالت إعجاب مدربيها والفنانين في كندا وبعض دول أوروبا التي تم عرض اللوحات فيها، وترى أنها تقدم انطباعا جميلا للحياة في عمان، بعيداً عما نراه عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تركز فقط على نشر مقاطع وصور سلبية لا تمثل الحياة الحقيقية في عمان والأردن بشكل عام، فالعالم يعج بالقصص والأحداث، ومن يرى الجمال في بقعة عليه أن يعكسها على نفسه وينقلها للعالم بأجمل تعبير وهو “الفن”.

مؤخراً، شاركت بيدس في معرض في مدينة السلط من خلال مجموعة من اللوحات التي قدتها لمدينة عمان والتي نالت إعجاب الحضور. وتبين بيدس أن إحدى اللوحات التي تركت فيها أثراً كبيراً كانت لكرسي منفرد جلست عليه في متحف الشهيد وصفي التل الذي لمست فيه الروح القوية والطاقة الكبيرة.

الفن بالنسبة لـ”بيدس” ليس فقط مجرد ألوان وخطوط على ورقة بيضاء، إنما حياة وروح ونظرات وعمق في التفكير، والفنان يجد نفسه محملاً بالكثير من الأحاسيس ويضع جل قوته في إسقاطها في اللوحة.

لذا، فإن بيدس لا تمرر الأحاديث والتعابير التي تراها بشكل عابر، بل تعتقد “أن كل حدث أو كلمة هي رسالة لنا يجب أن نتوقف عندها، ونكون جاهزين لتلقيها، وبث الطاقة التي نتبادلها مع الآخرين”، فهي من خلال علم الطاقة تؤكد أن الإنسان له قدرة على تحديد مشاعر الشخص المقابل من خلال الحضور والتفاعل والنظرات، وهو ما نراه مُترجما في اللوحات التي تحمل وجوهاً أكثر من الرسومات الأخرى.

يقول أحد الفلاسفة “بالنسبة للفنان يختفي الفن تحت قليل من العشب.. بالنسبة للشخص العادي يختفي الفن تحت جبل”، وعليه ترغب بيدس بأن تكون عودتها في العام المقبل محملة بالكثير من المشاريع الفنية لتجوب المحافظات وتترجم بساطة الحياة فيها ومن ثم تقوم برسمها وعرضها في أكثر من دولة أوروبية وفي كندا، وتكون بذلك سفيرا ترويجيا للحب والحياة والجمال في الأردن في دول العالم أجمع، وتشبك ما بين الفن والعمل الخيري ونشر ثقافة الفن في مختلف الفئات العمرية.