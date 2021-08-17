رنين تطلق منصتها الإلكترونية لتدريب المعلمين



عمان-الغد- أطلقت رنين منصتها الإلكترونية لتدريب المعلمين بدعم من صندوق انضمام والذي يدار من منظمة اوكسفام ومؤسسة TTI والممول من الإتحاد الأوروبي.

وتهدف المنصة إيجاد مساحة تعلمية رقمية تمنح المعلمين والمعلمات والعاملين مع الطفل أدوات تعلمية نوعية تعزز بناء مهارات الطلبة وتغرس قيم تربوية لديهم.

وترتكز مساقات رنين التعلمية على استثمار القصة المسموعة والفنون المختلفة من خلال تقديم فيديوهات تفاعلية ومقالات اثرائية، كما تضم المنصة مكتبة رنين الصوتية التي تشتمل على “52” قصة مسموعة مسجلة بشكل درامي بأصوات ممثلين محترفين مع موسيقى ومؤثرات صوتية .

وقالت مؤسس ومديرة رنين روان بركات إنه “تعتبر اطلاق المنصة خطوة مهمة في رحلة رنين، ستمكنا من الوصول لعدد أكبر من المعلمين والمعلمات داخل وخارج المملكة لنشر ثقافة الاستماع بين طلبتنا، كما نأمل أن تكون هذه المنصة مرجعية لكل من يعمل مع الأطفال بهدف استثمار الأدوات التعلمية بأفضل شكل ممكن”.

والجدير ذكره أن رنين انطلقت عام 2009 وهي مؤسسة غير ربحية تعنى بإيجاد منظومة تعليمية متكاملة تركز بشكلٍ أساسي على تنمية مهارة الاستماع لدى الأطفال في ظل هيمنة وسائل الاتصال المرئية التي ساهمت في إضعاف مهارات التواصل لديهم.

وتعمل رنين أيضا على توظيف الفنون السمعية والبصرية والأدائية، في المناهج التعليمية وتطوير قدرات الطفل والعاملين معه على حد سواء.

وتطمح “رنين” بالمساهمة في إيجاد جيل واعٍ يمتلك المهارات الضرورية في الحياة خصوصًا مهارات التواصل والتفكير الناقد والوعي بالذات وتقديرها وقيادة المبادرات، وتؤمن رنين أن التغيير يبدأ من التعليم.

وحصلت رنين على :

– جائزة الملك عبد الله الثاني للإنجاز والإبداع الشبابي لسنة 2009.

– جائزة ” سينرجوس” للمبدع الاجتماعي لسنة 2011 .

– جائزة الشيخة “فاطمة بنت مبارك” للشباب العربي الدولية عن فئة

المؤسسات الرائدة في دعم قضايا الشباب لسنة 2013.

– زمالة “أشوكا” للمبدعين الاجتماعيين لسنة 2014.

– جائزة تكريم عن فئة الابتكار في التعليم لسنة 2015 .