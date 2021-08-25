“رهان الأرقام”: اللقاحات في مواجهة “كابوس” الإغلاقات

منى أبوحمور

عمان – ما بين تذبذب بالأرقام، صعودا ونزولا لحالات الإصابة بفيروس كورونا، وبقاء الأعداد اليومية بالمئات؛ يخشى الأردنيون العودة نحو “الإغلاقات”، خصوصا ونحن على أبواب بدء إجراءات المرحلة الثالثة من الفتح التدريجي للقطاعات التي ستبدأ في الأول من أيلول (سبتمبر) المقبل.

ومع ارتفاع نسبة الفحوصات الإيجابية التي في غالبها للمتحور “دلتا”؛ بات السؤال الذي يشغل بال الكثيرين إن كانت نسبة التطعيم في الأردن كافية حتى لا يعود الوضع الوبائي للمربع الأول والعودة من جديد إلى الحظر الشامل والإغلاقات.

تصنيف 85 % من إصابات فيروس كورونا من سلالة المتحور دلتا، بحسب خبراء أوبئة لـ “الغد” تؤكد ضرورة زيادة وتيرة التطعيم بشكل أكبر حتى يتمكن الأردن من الوصول إلى المناعة المجتمعية بإعطاء اللقاح لـ 60-70 % من المقيمين على الأرض الأردنية.

يعزو خبراء الأوبئة تذبذب نسبة التطعيم في الأردن إلى عدم رغبة البعض في الحصول على اللقاح وتبريرهم لذلك بعدم حاجتهم واقتناعهم به في الوقت الذي مازالت حملات التوعية والتثقيف التي تقوم بها وزارة الصحة غير كافية لبناء جسور الثقة لتشجيع المواطنين على أخذ المطعوم.

“مش مضطرة آخذ المطعوم وإن لزم الأمر ما بدي أطلع من البيت”.. هكذا تبرر الخمسينية رغد مصطفى عدم أخذها للمطعوم إلى هذه اللحظة وعدم رغبتها في ذلك.

ربط أخذ المطعوم في كثير من أمور الحياة وجعله شرطا لدخول المرافق الحكومية والخاصة لم يثن رغد عن قرارها بعدم أخذ المطعوم، مؤكدة أنها غير مضطرة للذهاب إلى أي مكان.

وتقول “بما أن الكمامة والتباعد هي ضمان عدم الإصابة فما الداعي للمطعوم”، متابعة أنها ملتزمة بالكمامة والتباعد ولا تذهب إلى التجمعات منذ بدء الجائحة لذلك هي ليست بحاجة للمطعوم.

“إذا على السفر مش مسافر”.. هكذا رد الستيني محمد العلي على سؤال “الغد” حول سبب عدم أخذه للمطعوم، أما بقية التفاصيل الأخرى فينجزها ابنه.

ويقول العلي المطعوم قد لا يمنع من الإصابة بـ”كورونا” ولا يمنع الأعراض في الوقت نفسه وبالتالي، يعتقد أن الوقاية لن تكون في المطعوم وحده.

في حين أكدت “حرب المطاعيم”، الدائرة بين دول العالم بحسب الثلاثيني معتصم فاعليتها وأيها أقوى ورفض بعض الدول لأنواع معينة من المطاعيم واشتراط فحص pcr حتى وان كان الشخص حاصلا على جرعتين، كلها أسباب جعلته يحسم رأيه بعدم أخذ المطعوم.

المعلومات المتدفقة، وأحيانا الإشاعات، جعلته خائفا من أخذ المطعوم ولا مانع لديه من إجراء فحص pcr كل أسبوع.

في حين كانت إصابة الأربعيني عماد القوية بفيروس كورونا بالرغم من أخذه جرعة من اللقاح وتعرضه لالتهاب رئوي حاد أدخله المستشفى صدمة بالنسبة له. ما حدث مع عماد جعل صديقه رياض يحسم أمره بعدم أخذه للمطعوم والاكتفاء بالكمامة والتباعد وعمل فحص pcr ليتمكن من الذهاب إلى عمله، مؤكدا لـ “الغد” أنه لا يوجد شيء يجبره على أخذ اللقاح حتى لو يمنعه ذلك من السفر.

استشاري الأمراض الصدرية والتنفسية والعناية الحثيثة الدكتور محمد الطراونة يوضح لـ “الغد”، أن الأشخاص الذين تلقوا المطعوم وأصيبوا بمتحور دلتا كانت الأعراض عليهم أقل حدة، وقلل ذلك من احتمالية الإصابة في الالتهاب الرئوي بثلاثة أضعاف.

ويشير الطراونة إلى أن المتحور دلتا غير العديد من المفاهيم حول المطاعيم وفاعليتها، ما دفع العديد من الدول إلى إيصال اللقاح إلى فئات جديدة وواسعة في المجتمع شملت الحوامل والمرضعات والأعمار الصغيرة التي تقل عن 18 عاما.

وحول إعادة النظر في تطعيم الحوامل والمرضعات يبين الطراونة أن الدراسات العلمية الحديثة كشفت عند إصابة الحوامل بالمتحور دلتا فإن ثلث هؤلاء الحوامل يحتجن إلى أجهزة داعمة للجهاز التنفسي، لذا فإن خطر إصابتهن بالفيروس يفوق مخاطر التطعيم.

ومع طول أمد الجائحة التنفسية وضرورة العودة إلى التعليم الوجاهي، واعتبار الأطفال من فئات الناقل الصامت للفيروس، فإن الأبحاث العالمية كثفت جهودها للوصول الى نتائج حول إعطاء من تقل إعمارهم عن 18 عاما اللقاح.

وكان مستشار لقاح فيروس كورونا في بريطانيا قد قال إنه ينبغي أن تحصل النساء الحوامل على اللقاح عندما يحصل آخرون من السن نفسه عليه. وأوضح أن البيانات الواردة من الولايات المتحدة حول 90 ألف امرأة حامل، لم تثر أي مخاوف تتعلق بالسلامة حتى الآن، فقط النساء اللواتي يعانين من ظروف صحية أساسية، أو تلك اللواتي كانت مخاطر تعرضهن للفيروس عالية، هن المؤهلات لتلقي اللقاح.

ويلفت الطراونة إلى أنه ورغم هذه الدراسات إلا أن منظمة الصحة العالمية لم تجز للآن إعطاء الحوامل والأطفال لمن هم تحت سن 18 عاما اللقاح والجرعة الثالثة المدعمة، وترك القرار للدول التي أجريت فيها دراسات حول ذلك مثل بريطانيا وأميركا وغيرها.

وحول الوضع الوبائي في الأردن يشير الطراونة إلى ارتفاع أعداد الإصابات ونسبة الفحوصات الإيجابية من جهة، وضعف الإقبال على التطعيم، فضلا عن ارتفاع أعداد المتخلفين عن الجرعة الثانية.

وينوه الطراونة إلى ضرورة توجه الجهات المسوؤلة عن ملف التطعيم ووزارة الصحة بالتواصل مع هذه الفئة من الناس والوقوف على أسباب تخلفهم عن أخذ الجرعة الثانية، إذ أن الأمر في الغالب يعود إلى ضعف في التثقيف أو عدم وصول المعلومة إليهم بشكل بصورة واضحة.

ويؤكد الطراونة ضرورة استحداث عيادة استشارية في المستشفيات للأمراض التحسسية وتوعيتهم بضرورة أخذ المطعوم وتبديد مخاوفهم، لافتا إلى أن الإعلام الصحي الرسمي كان عليه أن يضاعف دوره التثقيفي والتوعوي.

ويبين الطراونة لـ “الغد” أن الوصول إلى المناعة المجتمعية لا يمكن أن يتحقق إلا بعد 14 يوما من تلقي 70 % من الشعب للمطعوم بجرعتيه.

ويتفق في ذلك اختصاصي علم الأوبئة ومدير الصحة العامة والبيئة والمجتمع في وزارة الصحة الدكتور عبدالرحمن المعاني الذي يشير إلى أن ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا من السلالة الجديدة ونسبة الفحوصات الإيجابية مؤشر خطير، ما يتطلب مزيدا من الحذر والالتزام في الإجراءات الوقائية والسلامة.

وفي الوقت الذي ساهم إعطاء المطاعيم من التقليل من الموجة الثالثة في الأردن، وتزامن ذلك مع قدوم عيد الأضحى المبارك، إلا أن الأعداد المسجلة خلال الموجة الثالثة يشير إلى ازدياد الأعداد في الفترات المقبلة وأن المنحنى الوبائي سيتوالى في الموجات القادمة إلى حين انتهاء الجائحة.

ويبين المعاني لـ “الغد” أن إعطاء المطاعيم هي أحد المحاور الأساسية للرجوع إلى الوضع الطبيعي، لافتا إلى أن المتابع للحملة الوطنية للتطعيم في المملكة يلاحظ التفاوت في الأعداد ما بين المسجلين على المنصة والذين بلغوا حتى اليوم 3.882407 مليون في حين بلغ عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى 3388945 والجرعة الثانية 2796829.

ويبقى المطعوم، بحسب المعاني من أهم الركائز الرئيسية في منح المناعة المجتمعية سواء كان من خلال الإصابة أو من خلال تلقي اللقاح، مبينا أن 97 % من إدخالات المستشفى للأشخاص من غير المطعمين في حين أن 99.9 % من أعداد الوفيات أيضا هي لغير المطعمين.

ويشدد المعاني على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامة والتعقيم والابتعاد عن المناسبات الاجتماعية التي تحتوي على تجمعات كبيرة، والحفاظ على مسافة الأمان.

وألزم أمر الدفاع كل موظف في القطاع العام والخاص لم يتلق الجرعة الأولى من مطعوم كورونا أو تخلف عن موعد الجرعة الثانية إحضار فحص الكشف عن الفيروس بنتيجة سلبية ساري المفعول لمدة (72) ساعة صباح يومي الأحد والخميس من كل أسبوع وتسليمه إلى الرئيس المباشر في الدائرة.

ولا يُسمح للموظف الذي يخالف أحكام الفقرة السابقة من هذا البند الالتحاق بالعمل، وتحسم الأيام التي لا يسمح له بالدوام فيها من رصيد إجازاته السنوية، وفي حال استنفاده رصيد إجازاته السنوية تحسم تلك الأيام من راتبه وعلاوته.

ويحظر أمر الدفاع إصدار أي تصريح عمل أو تجديد الإقامة السنوية لأي شخص لم يتلق الجرعة الأولى من مطعوم كورونا أو تخلّف عن موعد الجرعة الثانية.