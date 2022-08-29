رهان على الشراكة بين القطاعين لزيادة النمو

يوسف محمد ضمرة

عمان – تنظر الحكومة الى وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص باعتبارها آلية داعمة لرفع معدلات النمو الاقتصادي في المملكة، الذي يحوم حاليا حول ما نسبته 2 %.

وشرعت الحكومة بطرح بعض المشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص، والتي أنهت الاجراءات اللازمة؛ منها بناء 15 مدرسة وفق نظام التأجير التمويلي بكلفة 35 مليون دينار. فيما تستعد وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص خلال الفترة المقبلة لطرح عطاءات بنظام البناء والتشغيل واعادة الملكية (BOT)، بمئات الملايين لثلاثة مشاريع في البنى التحتية وآخر في مجال النقل.

كذلك، على أجندة وحدة الشراكة مشروع جسر الملك الحسين بقيمة استثمارية تصل الى 120 مليون دينار، اضافة الى المشروع الكبير، مشروع تحلية المياه ناقل البحرين (من العقبة الى عمان)، ومن المرجح أن يتم احالة عطائه العام المقبل بكلفة ملياري دينار.

والشراكة بين القطاعين العام والخاص وفقاً لمختبر معلومات الشراكة PPP Knowledge Lab هي “تعاقد طويل المدى بين جهة حكومية وجهة من القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات أو تقديم خدمات عامة، وبحيث تتحمل جهات القطاع الخاص بموجب هذا التعاقد جزءا كبيرا من المخاطر ومسؤولية الإدارة وتتقاضى الأتعاب بما يتناسب مع أدائها.

وبشكل عملي؛ فإن هذا يعني بأنه لا تقوم الحكومة بتسديد أي مبالغ مالية إلا بعد إنجاز المشروع، ويتم سداد جزءٍ كبيرٍ من التكلفة خلال فترة حياة المشروع وبشرط أن تتم صيانة وإدامة المشروع وفقاً للمواصفات المحددة، وتكون التكاليف محددة منذ البداية وتمتد على فترة حياة المشروع، ولا يترتب على المستخدمين أي أعباء مالية إضافية في حال تجاوز المشروع كلفته أو مدة التنفيذ المقدرة له، أو أي معوقات أخرى تتعلق بأداء المشروع.

وبحسب مصدر في وحدة الشراكة تحدث لـ”الغد” فإن “عملية بناء المدارس لا تشكل أي تدخل من قبل القطاع الخاص في التدريس وانما البناء واستدامة المرافق وصيانتها لقاء مبلغ يقدر بنحو 35 مليون دينار لتلك المدارس”.

وقانون مشروعات الشّراكة بين القطاعين العام والخاص رقم (17) لسنة 2020 الجديد، يتضمن أربعة أمور جوهرية؛ تهدف لتطوير السابق لعام 2014، لتحفيز وجذب الاستثمارات وزيادة النمو الاقتصادي من خلال مشاريع تساعد في تنشيط الاقتصاد الوطني.

ووضعت المادة العاشرة في قانون الشراكة ونظامه ليكون نموذجا عصريا لتنفيذ مشاريع تنموية ذات مردود على الاقتصاد الوطني، عبر لجنة فنية تشكل في وزارة المالية تسمى (اللجنة الفنية للالتزامات المالية) تتولى المهام والصلاحيات الموكلة اليها وترفع تنسيباتها بخصوصها لوزير المالية.

ووفق ذات المصدر، فإن هنالك اهتماما من عدة جهات دولية ومحلية بمشاريع كبرى محليا، وأن هناك متابعة حثيثة من الحكومة لتشكيل فارق في تحفيز النمو الاقتصادي، وتحسين مستويات معيشة المواطنين أو التسهيل عليهم.

ويتولى القطاع الخاص كافة أو معظم المسؤوليات والمخاطر خلال دورة حياة المشروع ومراحله، وبالتالي فإن هذا يشكل حافزا له لتحمل المسؤولية التامة عن نجاح المشروع وتحقيق أفضل النتائج، وعليه يكون القطاع الخاص في العادة هو المسؤول الأول عن أي عيوب في التصميم أو البناء أو الصيانة.

كما يتم تقييم اداء القطاع الخاص وسداد المبالغ المالية المستحقة له بناء على أدائه والمخرجات التي يتم تحقيقها وهذا كفيل بتحفيزه لإنجاز المشاريع دون تجاوز المدة والموازنة المخصصة لها. ويتعين على جهات القطاع الخاص توفير موارد مالية كبيرة لبناء المشاريع، وعليه يتولى المقرضون والمساهمون من جهة أخرى دوراً رقابياً واشرافيا لضبط الأداء في المشاريع.

واستعرض المستشار السابق لرئيس الوزراء والخبير الدولي في مجال الشراكة والاستدامة وتطوير المشروعات الكبرى محمود الخشمان لـ”الغد”، أهم الانجازات في هذا السياق، وهي “إنشاء حساب دعم مشروعات الشراكة (PDF)، وإنشاء وحدة إدارة الاستثمارات العامة (PIM) في وزارة التخطيط، ووحدة الالتزامات المالية والمطلوبات الطارئة لمشاريع الشراكة (FCCL) في وزارة المالية، وطرح 3 مشروعات شراكة للمطورين/المستثمرين وهي: الناقل الوطني للمياه وجسر الملك حسين و15 مدرسة لوزارة التربية والتعليم”.

وحول التحديات امام مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، اشار الخشمان الى ان من اهمها “تنازع الصلاحيات بين الوزراء، والبطء الشديد في إعداد مشروعات الشراكة، وضعف الاهتمام من قبل المستثمرين وتأخر طرح المشروعات الجاهزة وزيادة كلف المشروعات وتأخر الدفعات المالية للمشروعات القائمة وزيادة احتمالية النزاعات القضائية”.

وأكد امكانية “ايجاد مشاريع للشراكة وتوفير 100 ألف فرصة عمل للاردنيين، بكلفة كلية 2000 مليون دينار”، ذاكرا منها: “تصميم وتزويد وتشغيل ألف سيارة مطعم متنقل (Food Trucks). وتطوير 600 بناء مدرسي بديلاً للمباني الحالية المستأجرة والمتهالكة وإدارة وصيانة مرافق لـ3500 بناء مدرسي حكومي قائم وتصميم وتزويد وتشغيل 50 منظومة طبية متنقلة (Mobile Medical Units)، ومشروع منظومات الزراعة الذكية بنظام AQUA-PONIC و HYDRO-PONIC ومشروع اللقاحات والعلاج الخليوي والجيني بتكنولوجيا CGT، وتطوير وتشغيل وإدارة منظومات النقل العام من قبل 100 بلدية أردنية”.

وبين الخشمان ان هناك مشاريع للشراكة “ذات اولوية للتطوير قبل عام 2025، تقدر كلفتها الكلية بنحو 6000 مليون دينار، وقال: “مشروع جسر الملك الحسين والبوابة التنموية مع فلسطين ومشروع المسلخ المركزي لعمان الكبرى والزرقاء والرصيفة ومشروع مطار ماركا – عمان المدني ومشروع تطوير 15 بناء مدرسيا وإدارة الباص السريع لمدينة عمان ومع مدينة الزرقاء ومشروع تطوير وتأجير البنية التحتية للإنترنت الوطني (NBN)، ومشروع الناقل الوطني للمياه/تحلية مياه البحر من العقبة الى عمان، ومشروع سكة الحديد الوطنية من العقبة الى الماضونة وإدارة وتشغيل ميناء العقبة الجديد متعدد الاغراض وتطوير وإدارة وتشغيل ميناء النفط والمشتقات والسوائل المتعددة”.

وفصّل الخشمان نماذج مشروعات شراكة تشغل عشرات الآلاف من الاردنيين، أولها في قطاع السياحة والتي تشمل “طريق الحج المسيحي (المغطس- مكاور- جبل نيبو)، وإدارة موقع البتراء ومنظومة نظم نقل السياح وإدارة المواقع السياحية والأثرية في عجلون وأم قيس وجرش وجبل القلعة وطبقة فحل واستثمار مواقع المياه الساخنة في القسطل وعفرا وشركة نقل متخصصة للمثلث الذهبي السياحي وإدارة موقع رم السياحي”.

اما في قطاع الشباب والرياضة، فتحدث الخشمان عن مشاريع: “إعادة تأهيل واستثمار 5 مدن رياضية رئيسية وإعادة تأهيل واستثمار بيوت الشباب وإعادة تأهيل واستثمار 12 مجمعا رياضيا وبناء واستثمار عشرات الملاعب الرياضية المصغرة وتأهيل واستثمار وإدارة أصول الاتحادات الرياضية”.

فيما ركز الخشمان ايضا على نموذج ثالث ضمن مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص وهي “منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والمتضمن، تطوير مطار العقبة كمحطة إقليمية للتجارة الالكترونية بالتعاون مع ALIBABA أو AMAZON، وتطوير شبكة توزيع الغاز الطبيعي لمدينة العقبة وتطوير مشروعات الهيدروجين الاخضر والامونيا الخضراء”.

اما النموذج الرابع فهو قطاع الطاقة، ويشمل حسب الخشمان- مشاريع الشر “شبكة توزيع الغاز الطبيعي في المدن الكبرى وشبكة توزيع الغاز الطبيعي للمدن الصناعية ومنظومة نقل الغاز الطبيعي المضغوط (CNG) وتوزيع الغاز الطبيعي للصناعات بنظام (M&D)”.

وشدد الخشمان على تفاؤله بنجاح مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فثمة “إرادة سياسية قوية، وكذلك سياسة حكومية واضحة، وتشريعات مفصلة وآلية فعّالة ومتزنة لاختيار المشروعات”.

كما رأى ان هناك “إطارا مؤسسيا وتنظيميا حكوميا محكما ومدعوما وتحضيرا وإعداد ودراسة المشروعات بمهنية ودقة واستفاضة وفهم وتوزيع عادل للمخاطر بين الحكومة والشريك الخاص وطرح عطاءات مشروعات الشراكة بشكل واضح وعادل وشفاف ومراقبة فعالة ومهنية لعملية تنفيذ وتشغيل مشروعات الشراكة ما يضمن مشروعات شراكة ناجحة ومستدامة”.