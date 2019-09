رهان يوفنتوس على رامسي بدأ يُعطي ثماره

ميلانو – بدأ يوفنتوس، بطل إيطاليا في المواسم الثمانية الماضية، يقطف ثمار رهانه على لاعب الوسط الويلزي آرون رامسي، الذي وجد طريقه الى الشباك خلال ظهوره الأول في “سيري آ”، وقدم أداء ملفتا في مبارياته المحلية الثلاث الأولى مع فريق “السيدة العجوز”.

ويأمل الويلزي – الذي انتقل الى “بيانكونيري” بعد انتهاء عقده مع آرسنال الإنجليزي مقابل راتب أسبوعي قدر بأكثر من 500 ألف يورو في الأسبوع – أن تكون بدايته القارية كأساسي مع فريق المدرب ماوريسيو ساري مماثلة لما حصل في الدوري، وذلك حين يستضيف الثلاثاء باير ليفركوزن الألماني في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأعرب ابن الـ28 عاما عن سعادته ببدايته التي تأخرت بسبب اصابة عضلية تعرض لها مع آرسنال، قائلا بعد الفوز 2-0 بمباراة الدوري السبت ضد سبال: “حققنا هذا الأسبوع الفوز الثالث (الشخصي) من 3 مباريات في الدوري، وجهتنا الآن نحو دوري الأبطال”.

وبعد أن فرط بالفوز في مباراته الأولى ضد مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني بتقدمه بهدفين نظيفين قبل الاكتفاء بالتعادل 2-2، يسعى يوفنتوس الى الخروج منتصرا من مباراته الأولى في المسابقة هذا الموسم بين جماهيره.

ولا تبدو مهمة رامسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو ورفاقهما صعبة ضد ليفركوزن، الذي سقط في الجولة الأولى على أرضه ضد لوكوموتيف موسكو الروسي 1-2.

ومن المتوقع أن يبدأ رامسي أساسيا أمام ليفركوزن، الذي خرج منتصرا من المواجهة الأخيرة بين الفريقين في دور المجموعات عام 2002 بنتيجة 3-1 في طريقه للوصول الى النهائي قبل الخسارة أمام ريال مدريد الإسباني 1-2.

وشارك الويلزي كبديل في المباراة الأولى ضد أتلتيكو، ولم يهنأ طويلا بهذه المشاركة لأن فريق العاصمة الإسبانية سجل بعد دقيقتين فقط على نزوله، حيث تطرق لاعب آرسنال السابق على وسائل التواصل الاجتماعي الى مشاركته الأولى والهدف الذي سجله في 21 الحالي ضد هيلاس فيرونا، بالقول: “لقد انتظرت طويلا هذه اللحظة، أنا سعيد جدا بالانتصار (2-1) والتسجيل”.

ويخوض يوفنتوس لقاء الثلاثاء وعينه على الاختبار الذي ينتظره السبت في الدوري المحلي “سان سيرو” ضد غريمه إنتر ميلان المتصدر في “ديربي إيطاليا” وفي أول مواجهة له مع مدربه ولاعبه السابق أنتونيو كونتي.

ويبدو رامسي مناسبا لخطط ساري، الذي منحه المزيد من المساحة داخل الملعب وأوكل اليه مهمة صانع الألعاب خلف رونالدو، وأحد الأرجنتينيين باولو ديبالا وغونزالو هيغواين.

وكشف مدرب نابولي وتشيلسي الإنجليزي السابق أنه يعتمد مقاربة المحافظة على طاقة اللاعب الويلزي في مستهل الموسم، إذ خاض ما معدله قرابة ساعة واحدة في كل من المباريات التي شارك فيها حتى الآن في الدوري، موضحا: “نحن نحاول الحفاظ عليه من ناحية وقت اللعب. هناك فارق كبير بين اللعب لستين دقيقة وتسعين دقيقة”.

ومن المؤكد أن على رامسي تقديم جهود مضاعفة لكسب مكانه في وسط الملعب الذي يعج باللاعبين المؤثرين مثل البوسني ميراليم بيانيتش، الفرنسيين بليز ماتويدي وأدريان رابيو، الألمانيين سامي خضيرة وإيمري جان، والأوروغوياني رودريغو بنتانكور.

وأفاد رامسي حتى الآن من إصابة النجم البرازيلي دوغلاس كوستا من أجل تولي مهام أكثر ميولا نحو الهجوم، وقد تأكد حتى الآن بأن ساري يريده في مركز صانع الألعاب أقله حتى عودة كوستا من الإصابة.

وتوج الويلزي بكأس إنجلترا ثلاث مرات خلال أعوامه الـ11 مع أرسنال، وساهم في قيادة بلاده الى الدور نصف النهائي لكأس أوروبا 2016، وبوجوده في فريق مهيمن محليا مثل يوفنتوس، ضمن رامسي لنفسه العديد من الألقاب المستقبلية أهم بكثير مما توج به في “ستاد الإمارات”.

