روابط جماهير الوحدات ترفض مقترحات الإدارة بشأن رفع أسعار التذاكر

مصطفى بالو

عمان- تدرس الهيئة الإدارية لنادي الوحدات حلول استثمار قرار لجنة الأوبئة، بالسماح بعودة الجماهير إلى مدرجات ملاعب الكرة، في ظل القرارات التي اتخذتها الجهات الحكومية مؤخرا، مع تحسن الوضع الوبائي المحلي وانخفاض عدد الإصابات المحلية، ضمن جملة القرارات التي عادت معها الحياة إلى كثير من القطاعات ومنها الرياضة، حيث ينظر الوحدات إلى هذا القرار باعتباره أحد الحلول لرفد خزينة النادي التي تعاني الأمرين وسط الضائقة المالية التي تعاني منها أندية دوري المحترفين قاطبة.

اقتراح الهيئة الإدارية

ومع إعلان قرار عودة الجماهير إلى ملاعب الكرة بنسبة 30 %، شرعت الهيئة الإدارية في نادي الوحدات إلى اقتراح عدة سيناريوهات، بما يضمن استثمار الحضور الجماهيري لمباريات فريق الوحدات، مع استئناف مباريات دوري المحترفين في 19 حزيران (يونيو) الحالي، خصوصا وان الوحدات كأحد الأندية الجماهيرية، تأثرت خزينته إلى حد كبير من فقدان ريع جماهيره، منذ قرار منع حضور الجماهير الذي أعلن منتصف آذار (مارس) العام الماضي في ظل تحديات أزمة كورونا العالمية.

واجتهدت الهيئة الإدارية المؤقتة برئاسة د.فهد البياري، في تقديم اقتراح لروابط جماهير الوحدات برفع أسعار التذاكر دينارا واحدا لمختلف الدرجات، لترتفع أسعار التذاكر إلى 10 دنانير للدرجة الخاصة، و5 دنانير للدرجة الأولى، و4 دنانير للدرجة الثانية، مع التأكيد على إعادة الأسعار كما كانت في السابق مع عودة الجماهير إلى الملاعب بنسبة

100 %.

واجتمعت الهيئة الإدارية برئاسة البياري، بممثلي روابط جماهير نادي الوحدات في مقر النادي، لكن هذه الروابط لم توافق على الطرح برفع الأسعار، بسبب الوضع الاقتصادي العام.

وتبادل الطرفان العديد من الحلول البديلة بما يرفد خزينة النادي المالي، وتقديم القابل منها للتنفيذ إلى الهيئة الإدارية خلال الاجتماع المقبل، مع التأكيد على مكانة جماهير الوحدات الوفية، واستشهدت الهيئة الإدارية بالكثير من المواقف المشرفة للجماهير ومنها توافدها مؤخرا للتبرع لرفد خزينة النادي في عهد الهيئة الإدارية المؤقتة السابقة.

مباراة معان قائمة اليوم

وبحسب التصريحات الصادرة من أركان فريق الكرة، فإن مباراة معان التي من المقرر أن تقام عند الساعة الخامسة من مساء اليوم قائمة في موعدها، رغم الظروف التي يمر فيها فريق الكرة وامتناع اللاعبين عن التدريبات لحين تنفيذ مطالبهم، في الوقت الذي كثفت الهيئة الإدارية تحركاتها، منذ أن امتنع لاعبو فريق الكرة عن خوض الحصة التدريبية أول من أمس، مشددين على مطالبهم التي تلخصت حول عدم استلام رواتبهم الشهرية، وأخرى تعلقت بترتيب البيت الإداري الجديد لفريق الكرة، ورفض الجهاز الفني العمل تحت إدارة النشاط من قبل خالد سليم.

ودعت الهيئة الإدارية الى الاجتماع الطارئ أول من أمس، وتبادلت العديد من الطروحات بما يخص استيعاب المشكلة، بما يضمن استقرار فريق الكرة الذي يدافع عن لقبه بالدوري.

وتحرك نفر من الهيئة الإدارية بحضور مدير النشاط خالد سليم إلى بيت المدير الفني عبدالله أبوزمع، من أجل تبادل أطراف الحديث في ظل إعلان صريح برفض أبو زمع، مع وجود طروحات بوجود طرف يتولى إدارة شؤون فريق الكرة فقط، يكون بمثابة حلقة الوصل بين أبو زمع وسليم، وتم طرح بعض الأسماء منها مدير نشاط الكرة السابق زياد شلباية، أو المدير الإداري للفئات العمرية وليد قنديل، في الوقت الذي ستحدد فيه الهيئة الإدارية موعد تسليم مستحقات منظومة فريق الكرة المالية خلال الأسبوع المقبل.