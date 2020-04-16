رواتب شهرية بقيمة 40 ألف دينار للاعبي نادي معان

نسخ الرابط

عمان 16 نيسان (بترا)- أكد المدير الفني لفريق نادي معان لكرة القدم، عبدالله القططي، أن الإدارة تصرف حوالي 40 ألف دينار رواتب شهرية للاعبي ومدربي الفريق الذي يلعب في مصاف أندية المحترفين لأول مرة في تاريخه.

وأشار القططي إلى أن إدارة النادي، إلى جانب الرئيس الفخري للنادي عمر المعاني، يبذلون جهودا جبارة لتأمين مستحقات اللاعبين، رغم الظروف الصعبة، الأمر الذي جعل فريق معان من أكثر الأندية التزاما في صرف مستحقات اللاعبين سواء الرواتب الشهرية أو مقدمات العقود.

وكشف المدير الفني، في تصريح لـ”بترا”، عن توجه الإدارة خلال الأيام القليلة المقبلة، لصرف 50% من رواتب لاعبيه عن شهر آذار الماضي، لافتا إلى أن اللاعبين تسلموا كامل رواتبهم الشهرية حتى شهر شباط الماضي، وهو أمر يستحق التقدير لا سيما وأن العديد من لاعبي أندية أخرى لم يتسلموا رواتبهم الشهرية منذ عدة أشهر.

وأضاف: النادي يعتمد في دخله على إيرادات اتحاد الكرة والشركات الداعمة، وهذا ما لم يعد متاحا في الفترة الأخيرة، خاصة في ظل أزمة كورونا، الأمر الذي يعقد من مهام النادي الذي يصر دائما على منح الأولوية في مصاريفه لحفظ حقوق اللاعبين، وهذا ما تؤكده الإدارة والرئيس الفخري دائما، ما انعكس إيجابا على معنويات اللاعبين الذين ثمنوا هذا الاهتمام الكبير.

وفيما يتعلق بتدريبات الفريق في ظل منع التجمعات، أكد القططي أنه يشرف يوميا على تدريبات اللاعبين من خلال تطبيق “زووم”، في ظل تواجد الجميع في منازلهم.

وأضاف: استثمرنا هذا التطبيق بشكل إيجابي، من خلال تحديد موعد موحد للتدريبات اليومية كل من منزله، شريطة بث هذه التمارين عبر “زووم” لإتاحة المجال أمام الجهاز الفني لمتابعة التدريبات اليومية الهادفة إلى الحفاظ على جاهزية الفريق بشكل نسبي لحين عودة الأمور إلى طبيعتها.(بترا)