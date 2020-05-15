رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي الثلاثاء المقبل

عمان-الغد- صرّح الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان عبد المجيد المجالي ان الرواتب التقاعدية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي ستكون في الحسابات البنكية يوم الثلاثاء المقبل الموافق 19/5/2020.

وأضاف المجالي أن المؤسسة أعلنت الأسبوع الماضي عن قرارها بتأجيل أقساط السلف الممنوحة لمتقاعديها عن شهر أيار وذلك للشهر الثالث على التوالي حيث تم تأجيلها عن شهري آذار ونيسان الماضيين، ولن يترتب على هذا التأجيل أي فائدة.

وبيّن المجالي بأن صرف الرواتب التقاعدية وتأجيل أقساط السلف لمتقاعدي الضمان الاجتماعي يأتي انسجاماً مع قرار الحكومة بصرف رواتب الموظفين والمتقاعدين قبل عيد الفطر السعيد لتمكينهم من تلبية احتياجاتهم المختلفة بهذه المناسبة السعيدة وللتسهيل عليهم والتخفيف من التزاماتهم المالية خلال هذا الشهر.