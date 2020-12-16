رواد أعمال يتنافسون للفوز بمنح تصل إلى 15 ألف دولار

عمان – انطلقت المسابقة العالمية الأكبر لريادة الأعمال تحت اسم “he Startup Roadshow – Wired” بنسختها الثالثة بمشاركة 4000 ريادي في مجال الأعمال من لبنان، الأردن، تركيا والعراق بأهداف طموحة ترتكز على تقديم الدعم لرواد الأعمال والحد من تأثير الجائحة العالمية عليهم.

وستمنح هذه المسابقة التي نظمتها كل من جسور وسبارك، بدعم من صندوق قطر للتنمية (QFFD) رواد الأعمال الأردنيين فرصة المشاركة بجلسات تدريبية جديدة في هذا المجال على الانترنت ولقاء رجال أعمال أتراك، أردنيين، عراقيين وسوريين كما ستمكنهم من العمل معهم. سيتنافس في المرحلة التالية، رواد الأعمال ال50 (من الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة) ليعرضوا أعمالهم في اليوم التجريبي الأخير للمسابقة، والفوز بجوائز نقدية قدرها 15000 دولار للمركز الأول و10000 دولار للمركز الثاني و 5000 دولار للمركز الثالث.

تعليقا على المسابقة، تحدّث مؤسس ومدير سبارك السيد يانيك دوبونت قائلا: ” كنا على يقين أنه علينا الاستمرار في الابتكار خلال مرحلة انتشار فيروس كوفيد – 19 لضمان استمرار دعم ريادة الأعمال في المنطقة – الرهانات عالية جداً. يسعدنا العمل مع جسور مرة أخرى هذا العام لدعم اللاجئين ودول الأعمال المضيفة خلال هذه الأوقات الصعبة للغاية”. شكر خاص لشركائنا صندوق قطر للتنمية ، الذين آمنوا بمسابقة “The Startup Roadshow – Wired” ودعموها “.

سيحظى الفائزون بمسابقة ” The Startup Roadshow – Wired” أيضًا بفرصة عرض أعمالهم خلال مؤتمر SPARK Ignite السنوي لعام 2021.

يمكن لرواد الأعمال أصحاب الأفكار التجارية من أي من البلدان الأربعة المضيفة التسجيل في المعسكر التدريبي لريادة الأعمال في ديسمبر 2020.

وتم إطلاق المسابقة للمرة الأولى عام 2018، وبسبب الوباء هذا العام، أجريت تعديلات على النسخة الثالثة لتمكين المتدربين من الوصول الى التدريب الافتراضي والحصول على الإرشاد. ستوفر المسابقة أيضا معسكرا تدريبيا جديدا لريادة الأعمال أونلاين، لآلاف رواد الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

من جهتها تحدثت عضو مجلس إدارة ومديرة برنامج جسور لريادة الأعمال، دانيا اسماعيل قائلة: “استنادا إلى بيانات السنوات الماضية، أدركنا أنه من الضروري تقديم مسار جديد للشركات الصغيرة والمتوسطة هذا العام، بالاخص في ظل تأثير الوباء على الشركات الصغيرة التي يديرها السوريون. نحن متحمسون جدا لتوسيع النموذج الخاص بنا ليصل إلى آلاف رواد الأعمال هذا العام من خلال إمكانية الحصول على التدريب باللغة العربية عبر الانترنت – الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.”

ومنذ تأسيسها العام 2011، مكنت جسور أكثر من 625 طالباً جامعياً حول العالم من إكمال دراستهم والحصول على شهادة تعليمية. لقد سجلنا أكثر من 7000 طفل في المدارس الإبتدائية، ومنحناهم هدية التعليم الأساسي. قام برنامجنا الخاص بريادة الأعمال بتدريب وإلهام أكثر من 500 من رواد الأعمال الشباب. من خلال الاستثمار في الأطفال والشباب، تعدّ جسور جيلاً من وكلاء التغيير قادر على العودة إلى سورية ولعب دور في إعادة إعمار كل قطاع في المجتمع، من الرعاية الصحية إلى التعليم إلى الأعمال التجارية فالمؤسسات الحكومية.

تم تكريم عمل جسور من قبل المؤسسات العالمية وتم منحها جائزة الحرية الأكاديمية من جمعية دراسات الشرق الأوسط في أميركا الشمالية عام 2015، وجائزة تكريم للخدمات الإنسانية والمدنية في عام 2017 وميدالية معهد التعليم الدولي (IIE) المئوية العام 2019.