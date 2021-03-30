رواد الابتكار في مجالات التجزئة والتكنولوجيا يُشاركون خبراتهم لما بعد أزمة كوفيد19

الرياض-كشفت دائرة قادة التجزئة، المنصة العالمية التي يديرها معهد نيويورك للإدارة، عن قائمة أهم شركائها للدورة السابعة من قمتها الافتراضية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تعقد خلال الفترة من 29 – 31 آذار(مارس) الحالي تحت شعار “إعادة رسم ملامح قطاع التجزئة العالمي: المعوقات والمرونة وقوة التعاون”، لتكون حلقة الوصل بين أبرز الخبراء والأطراف المعنية في القطاع.

وستحظى مجموعة من الجهات الرائدة الأكثر تأثيراً في قطاعات التجزئة والتجارة، بما فيها فيزا وفيسبوك ومجموعة شلهوب وتيك توك، بفرصة مشاركة خبراتها وتحليلاتها الدقيقة خلال فعاليات القمة الافتراضية التي انطلقت أعمالها يوم الإثنين في 29 آذار(مارس) الحالي.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال بانوس ليناردوس، رئيس مجلس إدارة دائرة قادة التجزئة: “تلعب دائرة قادة التجزئة دوراً محورياً في جهود إخراج قطاع التجزئة من هذه الفترة المليئة بالاضطرابات، لا سيما في ضوء هذه المرحلة التي تشكّل نقطة تحول غير مسبوقة في القطاع. ويقدم المسار الأول من قمة دائرة قادة التجزئة الافتراضية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مجموعة مرموقة من أبرز قادة القطاع الذين يجمعهم التزامهم المشترك بإعادة رسم ملامح القطاع. ويعكس شركاؤنا الفاعلون طموحاتنا بتعزيز اعتمادنا على إرث دائرة قادة التجزئة بوصفها المُلتقى الأهم في القطاع على الصعيد الإقليمي على مدار العام، كما يُساعدوننا على صياغة الملامح الجديدة لمستقبل مستدام أكثر إشراقاً بعد انتهاء أزمة كوفيد19”.

وتنضم فيزا، الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، إلى النسخة الافتراضية لقمة العام 2021 بوصفها الشريك الرئيسي للفعالية، وقال مادهور ميهرا، رئيس مبيعات التجار والعملاء الجدد لدى شركة فيزا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في هذا الصدد: “نفخر في فيزا بكوننا الشريك الرئيسي لقمة دائرة قادة التجزئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الثاني على التوالي. ولا شك أن الأحداث التي عشناها منذ القمة الماضية في العام 2020 قد تسبب باضطرابات عديدة، ما أسفر عن حدوث تغييرات طويلة الأمد في سلوكات المستهلكين والتجار على حد سواء. وبرغم الصعوبات التي فرضتها هذه الظروف على الجميع، غير أنّها فتحت الباب للعديد من الفرص الجديدة والمشوقة في قطاع التجزئة. وبالتزامن مع الانخفاض الذي شهدناه في معدلات أنشطة البيع داخل المتاجر، سجّلنا تسارعاً واضحاً في الانتقال نحو التجارة الرقمية، لا سيما التجارة الإلكترونية والمدفوعات اللاتلامسية، وبات المستهلكون يتطلبون تجارب الدفع والشراء السلسة والآمنة، ويتوقعون توافرها على نطاق واسع. ويُعد السعي المتواصل لتعزيز مشاركة المستهلكين في التجارب الرقمية من خلال الاستهداف المباشر والانتقاء والدفع والتوصيل والمكافآت الخالية من العيوب، أحد أهم الدروس المستفادة من قبل تجار التجزئة. تُمثل دائرة قادة التجزئة منصة قيّمة لمجتمع تجار التجزئة والشركاء الحكوميين والشركاء البارزين لوضع مخطط للجهود التعاونية. يسرنا في فيزا أن نعمل يداً بيد وأن نشارك أحدث تحليلاتنا، كما نتطلع للاستفادة من فرص النمو الواعدة الماثلة أمامنا”.

وتُشارك فيسبوك، منصة التواصل الاجتماعي التكنولوجية العملاقة، في الفعالية بصفتها شريك تحول البيع بالتجزئة لهذا العام.