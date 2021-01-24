“رواد الخير” توقع اتفاقية تطوير تطبيق للهواتف الذكية

عمان- قامت جمعية رواد الخير لبناء المجتمع المحلي وشركة “باهي” لتكنولوجيا المعلومات بعقد اتفاقية شراكة تقدم من خلالها باهي حلولا تكنولوجية لتطوير تطبيق للجمعية عبر الهواتف الذكية.

وتسعى الجمعية من خلال هذا التطبيق إلى تقديم كافة المعلومات واخبار اعمالها الخيرية لتضعها بين يدي المتبرع والمستفيد، بحيث يستطيع المتبرع متابعة أين تذهب المبالغ التي يتبرع بها حتى تصل إلى المستفيد.

كما وسيتم نشر رؤية الجمعية واهدافها واخبار مشاريعها واعمالها من خلال هذا التطبيق، وليتمكن أي متبرع حول العالم من تقديم مساهمته بيسر وبساطة، ويستطيع في الوقت ذاته متلقي الخدمة (المستفيد من احد المشاريع الخيرية) الوصول المباشر لغايته من خلال التطبيق.

وقام مدير الجمعية أحمد البطاط بتوقيع الاتفاقية مع رئيس مجلس ادارة شركة باهي، الدكتور عبدالله الشمايلة في مقر جمعية رواد الخير في لواء الرصيفة.

وقال البطاط بعد توقيع الاتفاقية أن هذا التطبيق سيكون نقلة نوعية للجمعية في مجال تكنولوجيا المعلومات حيث يتيح هذا التطبيق للداعمين والمتبرعين خدمات الدفع الالكتروني والإطلاع على كافة أنشطة وبرامج الجمعية المتنوعة.

ومن جهته أعرب الدكتور الشمايلة عن أمله بأن يكون لهذا التطبيق الأثر الكبير في تمكين الداعمين من ايصال تبرعاتهم للجمعية بيسر وسهولة وزيادة حجم الإيرادات.

من جانبه أيد مؤسس مبادرة مسار الخير للتنمية المستدامة (احد شركاء الجمعية في مجموعة من المشاريع الخيرية) الصحفي محمد القرالة فكرة هذا التطبيق وما سينتج عنه من تطوير للعمل وتشجيع للمتبرعين والمساهمين في تقديم المزيد من مساهماتهم لمساعدة المحتاجين وتبني مشاريع لتنمية المجتمعات الفقيرة.