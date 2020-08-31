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“رواد الرياضة” تنعى الراحل عبدالله ملك

منذ 42 دقيقة
الراحل عبدالله ملك - (من المصدر)

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عمان – الغد – نعت حركة هيئة رواد الرياضة والشبابية الأردنية الرائد الراحل عبدالله ملك، لاعب المنتخب الوطني للمصارعة والحكم الدولي للمصارعة وحكم رفع الاثقال وعضو رابطة اللاعبين الدوليين، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى وشيع جثمانه أمس.
واستذكر محمد جميل أبو الطيب رئيس هيئة رواد الحركة الرياضية والشبابية إنجازات الفقيد.

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