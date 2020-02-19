“رواد” تحتفل بانتهاء برنامجها لمعالجة بطالة الشباب

عمان- احتفلت مؤسسة رواد الإقليمية، التي تعنى بتمكين الشباب والمجتمع، بانتهاء تنفيذ برنامج “التمكين الاقتصادي للشباب” في الأردن ولبنان والممول من مؤسسة سيتي الاجتماعية التابعة لمجموعة سيتي المصرفية. ويأتي البرنامج ضمن مبادرة تحت عنوان “مسارات التقدم” (Pathways2Progress)، والتي تهدف إلى زيادة فرص الشباب حول العالم في التوظيف والدخول إلى سوق العمل لتمكينهم اقتصاديا من خلال رفع مستوى مهاراتهم الفنية والريادية ليتمكنوا من إيجاد فرص عمل مناسبة يستطيعون من خلالها المساهمة في تنمية اقتصاد بلادهم.

تأتي هذه المنحة تباعا للشراكة التي بدأت بين مؤسستي سيتي الاجتماعية ورواد التنمية في العام 2014 واستمرت لعامين، وقد استفادت مؤسسة رواد من نتائج المبادرات التي تم تنفيذها خلال فترة الشراكة الأولى لتبني على تلك النتائج وتعززها من خلال استخدام هذه المنحة بهدف تزويد الشباب بفرص اقتصادية تدعم نماءهم وتطورهم في سبيل تحسين الظروف المعيشية في المجتمعات المهمشة. وقد كان الهدف من البرنامج أن يقوم الشباب في المجتمعات المهمشة بالانخراط في مجموعة من برامج التعلم والأنشطة الريادية من خلال ثلاثة مسارات: الدعم الوظيفي، ودعم المشاريع الصغيرة، والدعم التكنولوجي.

في الأردن، وتحديدا في شرق عمان، ركزت رواد على مسار الدعم الوظيفي، واهتمت بقضية التوظيف بشكل خاص.

ففي سوق العمل اليوم، هناك مهارات عمل تسمى “مهارات النجاح” وهي مهارات اللغة الإنجليزية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى المهارات الشخصية الريادية، ومهارات البحث عن عمل وريادة الأعمال، وجميعها تزيد من فرص الشباب إما في إيجاد وظائف مناسبة أو في تأسيس أعمال ناجحة.

ولتحقيق هذا الهدف، قامت مؤسسة رواد باشراك 56 شابا وشابة من خريجي الجامعات والكليات العاطلين عن العمل في برنامج تدريبي مكثف يدعى “مهارات النجاح – مهارات التوظيف”. اشتمل البرنامج على 28 ساعة من التدريب على استخدام اللغة الإنجليزية في مكان العمل، ومهارات التواصل والتعامل مع الآخرين، وأخلاقيات العمل، وذلك لرفع مستوى كفاءات الشباب، وتزويدهم بالمعرفة والمهارات التي يحتاجونها ليتمكنوا من المنافسة بنجاح في سوق العمل.