روان تحقق حلمها بتأسيس حضانة

عمان- لحبها وشغفها بالأطفال اختارت روان العمل في حضانة واستمرت بذلك لمدة 7 سنوات حتى وجدت من يشاركها الشغف ويدعم فكرتها بتأسيس حضانة في منطقتها الصغيرة.

ووجدت روان زوجها الداعم الأساسي للفكرة وباللجوء إلى إحدى مؤسسات تمويل المشاريع الصغيرة المرخصة من البنك المركزي الأردني استطاعا تحقيق فكرتهما وتمكنا من تأسيس حضانة بعام 2018 فكانت الحضانة المكان الدافئ الذي يضم أكثر من 25 طفلا و6 موظفات من المجتمع المحلي.

و آمنت روان بقدرتها على تحقيق حلم تأسيس الحضانة تطمح لتحقيق حلمها التالي بتوسيع الحضانة وتوظيف أكبر عدد من قريناتها من المجتمع المحلي وفتح فروع اخرى في مناطق مختلفة.