حياتنافنون

روايات ستيفن كينج تعود للسينما من خلال “Revival”

منذ ساعتين
رواية ستيفن كينغ "Revival"
رواية ستيفن كينغ "Revival"

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لوس أنجليس– ستكون “Revival” (النهضة)، التي نُشرت في عام 2014، رواية ستيفن كينج التالية التي تتحول إلى فيلم، وسيجري ذلك على يد شركة الإنتاج (وارنر بروس) التي حققت مؤخرا نجاحا بأحدث جزء من “It” (الشيء).

وسيتولى مايك فلانجان كتابة السيناريو، بينما سيكون تريفور ماسي هو المنتج، بعدما تعاونا من قبل في “Doctor Sleep” ، وهو فيلم آخر مستوحى من رواية كينج التي صدرت في عام 2019.

وتدور أحداث “ْRevival” في منطقة صغيرة بنيو إنجلاند (الولايات المتحدة) ، وتمتد أحداثها على مدار خمسة عقود وأبطالها هم واعظ ديني يعاني من مشكلات في الإيمان، وموسيقي مدمن على الهيروين، تعارفا أثناء شبابهما، ويلتقيان مرة أخرى بعدما أصبحا بالغين.(إفي)

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