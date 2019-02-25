“رواية القصة الاقتصادية” في معهد الإعلام الأردني

عمان- الغد- عُقدت في معهد الإعلام الأردني ورشة تدريبية حول رواية القصة الاقتصادية بمشاركة 16 صحافياً من مؤسسات إعلامية مختلفة، ضمن مشروع “تطوير قدرات الصحافيين على رواية القصة الاقتصادية”.

ويحتوي المشروع على عدة محاور من ضمنها تدريب وتمكين عدد من الصحفيين على إنتاج فيديوهات ذات محتوى يُبسط المفاهيم الاقتصادية للجمهور، وإنتاج قصص باستخدام الفيديوهات والانفوغرافيك لتبسيط وأنسنة القصة الاقتصادية.

المدرب ومدير تحرير سوق ومال في جريدة الغد يوسف محمد ضمرة أشار إلى أن الورشة “ركزت على المصطلحات الاقتصادية وتبسيطها، بحيث تصبح أسهل لشريحة واسعة من متلقي الأخبار، من خلال نماذج تم استخدامها تهم وتمس حياة الناس مثل قانون الموازنة العامة، ومدلولاته الرقمية على إجراءات الحكومة المزمع اتخاذها، وكذلك معدلات النمو الاقتصادي وغيرها”.

كما أضاف ضمرة أن “المشروع سينتج عنه فيديوهات ذات محتوى اقتصادي باستخدام الجرافيك، يسهل نشرها وتداولها ومشاركتها في مواقع التواصل الاجتماعي لتعم الفائدة للمستخدمين”.

من جانبه قال المشارك حكم العمري إن “الورشة احتوت على تبسيط لمفاهيم ومصطلحات اقتصادية جديدة، وكيفية قراءة ودلالات الأرقام وتحليلها، وكذلك تبسيط النماذج والجرافيك وتوظيف الأرقام والمصطلحات الاقتصادية في المواد الصحفية بالصورة الفضلى”.

يشار إلى ان المشروع يحتوي أيضاً على عقد عدد من الورشات الندوات ضمن السياق ذاته وكذلك عدد من الندوات المتخصصة في تبسيط المفاهيم والمصطلحات الاقتصادية التي يتداولها الإعلام بشكل يومي.