“روبرتو” تعلن توسيع نطاق حضور علامتها التجارية

دبي- أعلنت مجموعة روبرتو عن توقيع اتفاقية امتياز مع شركة “الإقبال للتطوير العقاري” لافتتاح مطعم جديد يحمل علامة “روبرتو” التجارية، والذي ستتولى إدارته سلسلة فنادق “ماريوت إنترناشيونال” الشهيرة ضمن أحدث مشروعاتها المتمثّل في فندق الريتز-كارلتون بمدينة عمان.

وقد وقع الاتفاقية كل من عماد الكيلاني، الرئيس التنفيذي لشركة الإقبال للتطوير العقاري؛ وأمين قادري رئيس مجلس إدارة مجموعة سكيلمور؛ بحضور توفيق فاخوري، رئيس مجلس إدارة شركة الإقبال للتطوير العقاري.

يمثّل المطعم الجديد، المقرر افتتاحه في أبريل 2021، أول توسع دولي لمجموعة “روبرتو”، التي تمتلك في دولة الإمارات مطعمين حائزين على الجوائز، أحدهما في مركز دبي المالي العالمي والآخر في فندق روزوود؛ الذي يقع في جزيرة المارية بأبوظبي. ويُعد اسم مجموعة روبرتو مرادفاً لأعلى درجات التميّز، حيث تتوافر المأكولات الإيطالية الملهمة والمرافق الترفيهية المريحة والإطلالات الرائعة عبر الشرفات الساحرة.

وتتمثّل رؤية مجموعة روبرتو، التي تضم مطعماً يتسع لـ 200 شخص أعلى فندق الريتز-كارلتون في عمّان، في توفير تجارب ضيافة استثنائية ومتنوعة تترادف مع قيم المجموعة وتساهم في إعادة صياغة أسلوب الحياة العصري المتنامي في عمان. وسيضيف هذا المطعم الجديد إضافة قيّمة إلى مكانة فندق الريتز-كارلتون باعتباره فندقاً عصرياً من فئة خمس نجوم، كما سيعيد رسم ملامح تجارب الطعام في العاصمة الأردنية، بما في ذلك المأكولات والموسيقى والخيارات الترفيهية واستقطاب شريحة أوسع من أفراد المجتمع، فضلاً عن ذلك سيطل على أفضل المعالم الساحرة في المدينة.

وفي هذه المناسبة، قال توفيق فاخوري، رئيس مجلس إدارة شركة الإقبال للتطوير العقاري: “نحن سعداء بالتعاون مع مجموعة روبرتو، كونها سلسلة المطاعم الحائزة على الجوائز ذات المفاهيم المتنوعة، وإننا على ثقة بأنها ستقدم مستوى آخر وغير معهود في تجربة المأكولات الإيطالية المعاصرة الأصيلة ضمن قطاع الضيافة الأردني”.