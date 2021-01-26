روبرت دي نيرو وجون بويغا بطلا فيلم “الفورمولا” لصالح نتفليكس

لوس أنجليس – سيلعب كل من الممثلين روبرت دي نيرو وجون بويغا دور البطولة للعمل الجديد “الفورمولا” وهو فيلم من إنتاج منصة وفيه يجبر سائق سباقات الفورمولا1 على استخدام مهاراته على عجلة القيادة في عالم الجريمة.

وأوضحت المنصة الرقمية مساء الاثنين في بيان أن جيرارد ماكموري سيقوم بكتابة وإخراج الفيلم، الذي سيساهم دي نيرو أيضا في إنتاجه.

وبهذا الشكل سيكون ماكموري للتعاون مع (نتفليكس) بعد إخراج فيلم (Burning Sands) في عام 2017 لصالح عملاق البث عبر تقنية الـ” streaming”.

وتدور قصة الفيلم حول نجم سباقات فورمولا1، سيضطر من أجل إنقاذ أسرته، للتحول لسائق لمجرمين يحتاجون للهرب من السلطات.

ويعد دي نيرو، الحائز على جائزتي أوسكار، واحدا من أفضل الممثلين في التاريخ، وقدم العام الماضي فيلمه الحديث The War with Grandpa.

أما بويغا فأصبح من النجوم الشباب للسينما بفضل شخصيته في ثلاث سلاسل حرب النجوم. – (إفي)