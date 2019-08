برلين – طالب المهاجم الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي فريقه بايرن ميونيخ بطل الدوري الالماني في المواسم السبعة الماضية، بتدعيم صفوفه والتعاقد مع 3 لاعبين على الاقل، من اجل تعويض رحيل الجناحين الفرنسي فرانك ريبيري والهولندي “الطائر” آريين روبن مع نهاية الموسم المنصرم.

وصرح المهاجم البولندي في مقابلة مع صحيفة “سبورت بيلد” الاسبوعية: “في الهجوم، خسرنا 3 لاعبين وهم فرانك ريبيري وآريين روبن والكولومبي خاميس رودريغيز، وحتى الآن، لم يتم التعاقد مع أي لاعب جديد لهذه المراكز”.

وسبق لليفاندوفسكي (30 عاما) أن عبر عن عدم رضاه عن السياسة التعاقدية لفريقه، الذي استهل الموسم الحالي بخسارة الكأس السوبر المحلية امام غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند بهدفين نظيفين، كما سقط في المباراة النهائية لدورة “أودي” الدولية الودية التي نظمها على ملعبه امام توتنهام هوتسبرز الانجليزي وصيف بطل اوروبا بركلات الترجيح 5-6 بعد التعادل 2-2 في الوقت الاصلي.

ودعم النادي البافاري صفوفه للموسم الجديد بالتعاقد مع بطلي العالم المدافعين الفرنسيين لوكاس هرنانديز من أتلتيكو مدريد الإسباني وبنجامين بافار من شتوتغارت، كما استقدم المهاجم الشاب يان-فيتي آرب (19 عاما) من هامبورغ، وما زال يحاول استقطاب النجم الدولي لوروا سانيه الذي اصيب مؤخرا من مانشستر سيتي الانجليزي.

وتابع ليفاندوفسكي: “حتى في حال التعاقد مع سانيه ما زلنا نحتاج الى لاعب جناح آخر، من اجل مساندة الثنائي سيرج غنابري والفرنسي كينغلسي كومان”، معتبرا أنه سيتم الترحيب بلاعب وسط دفاعي أو بلاعب وسط هجومي.

