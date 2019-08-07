برلين – طالب المهاجم الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي فريقه بايرن ميونيخ بطل الدوري الالماني في المواسم السبعة الماضية، بتدعيم صفوفه والتعاقد مع 3 لاعبين على الاقل، من اجل تعويض رحيل الجناحين الفرنسي فرانك ريبيري والهولندي “الطائر” آريين روبن مع نهاية الموسم المنصرم.

وصرح المهاجم البولندي في مقابلة مع صحيفة “سبورت بيلد” الاسبوعية: “في الهجوم، خسرنا 3 لاعبين وهم فرانك ريبيري وآريين روبن والكولومبي خاميس رودريغيز، وحتى الآن، لم يتم التعاقد مع أي لاعب جديد لهذه المراكز”.

Jugeant que les départs de cadres offensifs n'ont pas été compensés, Robert Lewandowski réclame trois joueurs à ses dirigeants https://t.co/pEoBrC8BUW pic.twitter.com/wo9DyENPjO — L'ÉQUIPE (@lequipe) August 7, 2019

وسبق لليفاندوفسكي (30 عاما) أن عبر عن عدم رضاه عن السياسة التعاقدية لفريقه، الذي استهل الموسم الحالي بخسارة الكأس السوبر المحلية امام غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند بهدفين نظيفين، كما سقط في المباراة النهائية لدورة “أودي” الدولية الودية التي نظمها على ملعبه امام توتنهام هوتسبرز الانجليزي وصيف بطل اوروبا بركلات الترجيح 5-6 بعد التعادل 2-2 في الوقت الاصلي.

ودعم النادي البافاري صفوفه للموسم الجديد بالتعاقد مع بطلي العالم المدافعين الفرنسيين لوكاس هرنانديز من أتلتيكو مدريد الإسباني وبنجامين بافار من شتوتغارت، كما استقدم المهاجم الشاب يان-فيتي آرب (19 عاما) من هامبورغ، وما زال يحاول استقطاب النجم الدولي لوروا سانيه الذي اصيب مؤخرا من مانشستر سيتي الانجليزي.

وتابع ليفاندوفسكي: “حتى في حال التعاقد مع سانيه ما زلنا نحتاج الى لاعب جناح آخر، من اجل مساندة الثنائي سيرج غنابري والفرنسي كينغلسي كومان”، معتبرا أنه سيتم الترحيب بلاعب وسط دفاعي أو بلاعب وسط هجومي.

Robert Lewandowski isn't happy with Bayern's transfer business so far. 😒 Where do the club need to strenghten most? pic.twitter.com/XyYltyVDO8 — DW Sports (@dw_sports) August 7, 2019

ويعاني بايرن الذي يشرف على تدريبه الكرواتي نيكو كوفاتش لايجاد بدلاء من الطراز الرفيع بعد رحيل العديد من الاسماء، على الرغم من ان صفوفه تعج بالنجوم، وهو امر يقلق ليفاندوفسكي الذي حذر قائلاً: “سيكون من الصعب لعب طوال الموسم مع 13 او 14 لاعبا محترفا واصحاب خبرة، امامنا 50 او 60 مباراة، ولا يجب علينا فقط التفكير بالاسبوع المقبل، بل التفكير بالاشهر الثلاثة او الاربعة او الخمسة او الستة المقبلة، لا نملك العدد الكافي من اللاعبين لاجل ذلك، أولي هونيس وكارل هاينتس رومينيغه يعرفان رأيي”.

ووعد رئيس النادي هونيس والرئيس التنفيذي رومينيغه باجراء تعاقدات جديدة لتعزيز صفوف النادي البافاري للمنافسة بقوة في الموسم الجديد، علما ان بايرن حقق ثنائية الدوري – الكأس في الموسم المنصرم. (أ ف ب)