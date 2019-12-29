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روبرت مورينو مدربا جديدا لموناكو الفرنسي حتى عام 2022

منذ 3 ساعات

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باريس – سيتولى روبرت مورينو، المدرب السابق لمنتخب إسبانيا، تدريب فريق موناكو الفرنسي خلفا للبرتغالي ليوناردو جارديم، وسيوقع عقده مع الفريق حتى حزيران (يونيو) لعام 2022، وذلك حسبما أكدت لـ(إفي) مصادر من داخل الصفقة السبت.

وعقب توصله لاتفاق مع الاتحاد الإسباني لكرة القدم في 19 تشرين ثان (نوفمبر) الماضي، بعد تأهل “لا روخا” لبطولة “يورو 2020″، تلقى مورينو العديد من العروض التدريبية، والتي رفضها جميعا حتى وصول عرض من الفريق الفرنسي الذي اتفق معه السبت.

وسيعاونه في الجهاز الفني الجديد لموناكو كل من دانييل جيندوس، المدرب السابق لغينيا الاستوائية، كمدرب ثاني، وخوانخو ديل أوخو، كمعد بدني، وخوسيه سامبادي، كمدرب حراس مرمى.

وبعد اتخاذ نادي موناكو قرار الاستغناء عن مدربه جارديم، ضمت قامئة المرشحين إسبانيين اثنين وهما مارسيلينو جارسيا تورال وروبرت مورينو وتم الاستقرار على الأخير لقيادة الفريق الذي يحتل المركز السابع ببطولة “الليج آ” وبفارق 17 نقطة عن المتصدر باريس سان جيرمان والعمل على تصحيح مساره. (إفي)

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