روبرت مورينو مدربا لمنتخب إسبانيا

لاس روثاس (مدريد) – أعلن رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس، الأربعاء، استقالة المدير الفني للمنتخب، لويس إنريكي، وذلك بعد 11 شهرا من توليه المنصب، جراء مشكلة أسرية خطيرة يتعرض لها، وتعيين مساعده، روبرت مورينو، ليكون على رأس الجهاز الفني.

وكان لويس إنريكي قد تولي مسؤولية المنتخب في 9 يوليو/تموز 2018 بعد أن كان منتخب “لاروخا” يقوده مؤقتا فرناندو هييرو في مونديال روسيا عقب إقالة جولين لوبيتيجي قبل المباراة الأولى لإسبانيا في المونديال بيومين.

وحرمت المشكلة الأسرية إنريكي من قيادة المنتخبات في آخر ثلاث مباريات، وتحديدا منذ مواجهة مالطا في مارس/آذار الماضي بالتصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020.

وأصبح روبرتو مورينو (41 عاما)، الذي حقق ثلاثة انتصارات مع إسبانيا ضد مالطا وجزر فارو والسويد، بهذا الشكل المدرب رقم 56 في تاريخ إسبانيا. – (إفي)