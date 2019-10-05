روبن ويليامز يظفر في بطولة “مينا تور” للجولف

عمان – الغد – ظفر روبن ويليامز “تايجر” في بطولة “مينا تور” للجولف ضمن منافسات جولة “مينا تور” في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي اختتمت فعالياتها على ملعب أيلة للجولف مؤخراً.

وجاء فوز روبن بالبطولة، التي انتهت فعالياتها الخميس الماضي، مثيراً نظراً لإعتلائه منصات التتويج في المقدمة لأول مرة ضمن جولات “مينا تور” بتسجيله 16 ضربة تحت المعدل حيث أنهى كافة الحفر بواقع 68 – 66- 66 ضربة.

وبذلك يكون ويليماز واحد من ثلاثة هواة الجولف الفائزين بإحدى الجولات. حيث حقق أداء لافتاً بوضعه الكره في أقل عدد ممكن من الضربات وخاصة في الحفر الخمس الأخيرة.

أما في الترتيب الثاني فجاء جاك فلويد الذي سجل 8 ضربات تحت المعدل، مع منافسة شديدة من بقية اللاعبين حيث حلّ كل من دانييل جوانت، و إم جي كايسر، في المرتبة الثالثة بتسجيلهما 7 ضربات تحت المعدل.

وشهدت منافسات البطولة مشاركة لافتة للاعب الأردني شيرجو الكردي الذي حقق مركزاً متقدماً بين أكثر من 86 لاعباً من محترفي اللعبة من نحو 24 جنسية شاركوا في جولة “المينا تور” ضمن منافسات رحلة إلى الأردن.

تعتبر “رحلة إلى الأردن” عنوان بارز لدعم ورعاية شركة واحة أيلة للتطوير لبطولة جولة “المينا تور” لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الرامية إلى تسويق الأردن ومنتجه السياحي والحضاري المميّز في الأوساط الرياضية والسياحية والفعاليات الكبرى نظراً للاهتمام الكبير بفعاليات البطولة المقامة في أيلة وما رافقها من برامج سياحية وترويجية أعدتها شركة واحة أيلة للتطويرمثل زيارة أذرع المثلث الذهبي السياحي الأردني العقبة، وداي رم، والبترا.

وتستضيف ملاعب أيلة للجولف، شهر تشرين ثاني المقبل الجولة النهائية لفعاليات “الرحلة للأردن” جولة مينا تور الجولف في دول منطقة المينا “الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” للعام الحالي.

وتعدّ مسابقات جولة “مينا تور” –الرحلة إلى الأردن، قفزة نوعية للهواة والمحترفين من مختلف جنسيات المنطقة والعالم للمنافسة والانتقال إلى البطولات الكبرى.

“أيلة” التي تعد محطة رئيسية لمنافسات جولة “مينا تور”، باتت محط أنظار المحترفين والهواة على مستوى العالم في رياضة الجولف نظراً للبنية التحتية رفيعة المستوى التي وفرتها خدمة للرياضيين وبمرافق متكاملة على مستوى عالمي متطور تضم ملعب الجولف ذو 18 حفرة ومعدل 72 ضربة من تصميم المصمم العالمي الشهير غريغ نورمان، إضافة إلى نادي أيلة للجولف الذي يضم 50 جناحاً تطل على الملعب وأكاديمية تدريبية تضم ملعباً من 9 حفر.

وعبّر المدير التنفيذي لشركة واحة أيلة للتطوير المهندس سهل دودين عن سعادته الغامرة بنجاح فعاليات البطولة قائلاً: “شهدت البطولة تنافساً شديداً بين هواة الجولف، ونتطلع قدماً لمواصلة احتضان هذه الرياضة ولاعبيها من الهواة والمحترفين، حيث ننظر بشغف كبير إلى استضافة ختام الجولة إلى الأردن (مينا تور) هنا في أيلة الشهر المقبل”.

وتكثف “أيلة” من جهودها ترقباً لاستضافة ختام فعاليات الرحلة إلى الأردن – “مينا تور” -جولة الجولف في دول منطقة المينا “الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، في منافسات مثيرة تجمع كبار اللاعبين على مستوى المنطقة.

يشار إلى أن استضافة “أيلة” لجولة “مينا تور” بات حدثاً سنوياً على ملاعب “أيلة” للجولف، يستقطب كبار المؤسسات واللاعبين والمهتمين وعشاق رياضة الجولف على مستوى المنطقة والعالم.