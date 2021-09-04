“روبوتنا” تضع الأردن في صدارة كأس العرب للبرمجة

إبراهيم المبيضين

عمّان- وضعت شركة ” روبوتنا” – الريادية الاجتماعية الاردنية –الأردن في المرتبة الأولى في بطولة كأس العرب للبرمجة والذكاء الاصطناعي التي شارك فيها نحو 3500 طالبا ينتمون لتسع دول عربية.

وحقق الأردن صدارة هذه البطولة – التقنية المتخصصة – مع حصول الطالبة الأردنية لين الفتياني من أكاديمية ” روبوتنا” الأردنية لتعليم الذكاء الاصطناعي على لقب بطل العرب لفئة اليافعين بعد أن سجلت أعلى تقييم من بين آلاف المشاريع التي تقدمت لهذه المسابقة العربية.

وشارك في تنظيم هذه المسابقة العام الحالي 8 أكاديميات تقنية عربية بهدف تحفيز وتوعية وتدريب الأطفال على البرمجة في مجال الذكاء الاصطناعي، وهي التقنية التي تعتبر اليوم عمودا رئيسا في الثورة الصناعية الرابعة، في وقت توجهت المسابقة لاستقطاب مشاركات لطلاب بتصميم وتنفيذ حلول برمجية لمساعدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

و تهدف المسابقة التي مرت بأربعة مراحل الى تشجيع الأطفال لتعلم البرمجة من خلال تدريبهم على البرمجة وبناء مشاريع تقنية باستخدام برمجة “بيك تو بلوكس”، وهي برمجية رسومية تدعم الذكاء الاصطناعي.

والى جانب الجائزة الرئيسية التي حققتها الطالبة الأردنية الفتياني فقد حقق الأردن أيضا ثلاث جوائز أخرى في المسابقة العربية التي قدمت 20 جائزة مستهدفة الفئات العمرية من 8 إلى 12 سنة، ومن 13 إلى 16 سنة.

وحصل الأردن على جائزة البرمجة و التصميم التي تعطى للفريق الذي قدم أفضل برمجية في المسابقة لهذا العام بتحقيق المركز الأول من خلال طالبة روبوتنا زينة نوفل ، وجائزة العرض التقديمي التي تمنح لأفضل عرض تقديمي مقدم من قبل الطلبة لهذا العام و حصل على المركز الاول فيها الطالب قيس ماجد ، وجائزة الحل الابداعي و التي تعطى لأفضل الحلول المقدمة لحل مشكلة تحدي هذا العام حيث حصل الأردن على المركز الثاني.

وشركة “روبوتنا” هي شركة اجتماعية أردنية حاصلة على العديد من الجوائز في مجال ريادة الأعمال الاجتماعية أسسها المهندسين جاسر الحراسيس وثائر اللداوي لتحسين بيئة التعليم التكنولوجي في المملكة، ولسد الفجوة بين المدارس الخاصة والحكومية فيها، وقدمت الشركة خدماتها مجانا في العام السابق لأكثر من 3500 طالب من المدارس الحكومية الأردنية وجهزت العديد من الأفرقة للمشاركة في بطولات الروبوت المحلية والعربية.

وحصلت “روبوتنا” على مجموعة من الجوائز في محال ريادة الأعمال الاجتماعية كان أهمها -أفضل مبادرة في مجال التكنولوجيا والابتكار لعام 2017 – الأمم المتحدة للمتطوعين مكتب الأردن- زمالة بادر المنظمة الدولية للشباب- أفضل 10 مشاريع إنسانية في العالم العربي في جائزة مركز العمل الإنساني / للهيئة العامة للشباب الكويتية، برنامج سفير لاب للشركات الاجتماعية في العالم العربي/ المعهد الفرنسي، الوصول إلى نصف نهائي مسابقة الشركات العربية الناشئة / MIT.

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