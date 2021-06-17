روبوت لبناني يترشح للانتخابات النيابية

بيروت- ترشح أول روبوت سياسي لبناني للانتخابات النيابية عبر تصويت إلكتروني خاص به، ليصبح الثاني من نوعه في العالم بعد الروبوت النيوزيلاندي “سام” الذي ترشح للانتخابات العام الماضي.

وابتكر مدرب الذكاء الاصطناعي الدولي اللبناني مروان الأسمر فكرة تطويرالروبوت السياسي، ونفذ الفكرة طلاب جامعيون لبنانيون وعرب، مطلقين عليه اسم “نور” ليصبح أول روبوت يترشح افتراضيا للانتخابات النيابية عبر تصويت إلكتروني خاص به. و يحمل الروبوت “نور” ملفاً واحداً هو ملف الشباب بثلاثة أبعاد هي التعليم والصحة النفسية والرياضة.

وأشار المدرب مروان الاسمر الى أن فوز “نور” بعدد أصوات مرتفع يعتبر دليلا على أن الشباب اللبناني على اختلاف انتماءاتهم، باستطاعتهم الاتفاق ولو افتراضياً على ملف واحد يجسد مصلحتهم الوطنية والشخصية.

وبحسب فريق العمل الذي عمل على تطوير “نور”، فإن “الداتا” المزود بها الروبوت لا تعرف الطوائف، ولاالفساد، ولا إزدواجية المعايير.

وسيتم التحضير لأول ظهور لنور في مؤتمر صحفي يعقد قبل الانتخابات ليعرض برنامجه ويجيب عن اسئلة الصحفيين.

بترا