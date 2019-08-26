روبين يُطالب بايرن ميونيخ بمنح كوتينيو الوقت الكافي للتأقلم

برلين – قال الدولي الهولندي السابق، آريين روبين، إن فريقه القديم بايرن ميونيخ الألماني، ينبغي عليه منح الوقت للبرازيلي فيليبي كوتينيو، الوافد الجديد، لكي يتأقلم على الأجواء ويظهر كل الامكانيات التي يمتلكها.

وصرح روبن لبرنامج (سكاي 90) المحلي: “ينبغي منحه الوقت، لقد انضم لتوه إلى النادي، من الضروري دائما منحه الوقت، بضعة أسابيع، لكني اعتقد أنه سيقدم مباريات كثيرة جيدة للغاية مع بايرن”.

ولم يرد روبين التعليق على طلب بايرن موافقته لمنح القميص رقم 10، الذي كان يرتديه الهولندي لمدة عقد مع الفريق البافاري للاعب البرازيلي.

Das Traumpaar: Arjen Robben über Franck Ribery. pic.twitter.com/wgRl39yD2S — Sky Sport (@SkySportDE) August 25, 2019

وأشار: “أريد فقط الأفضل للنادي، إذا وصل لاعب جديد ويرغب في القميص رقم 10، ماذا يمكن القول؟ طلب تعليق هذا الرقم لمدة موسم؟”.

وعما إذا كان وصول كوتينيو قد يمثل نهاية مرحلة لتوماس مولر، حيث يلعبان في نفس المركز وهو صانع اللعب، قال: “مولر لاعب يمتلك الكثير من الامكانيات، وأنا من عشاقه، لديه صفات لا توجد في أحد داخل الفريق، لاعب يفتح المساحات ويبحث عن العمق، إنه لاعب هام للغاية بالنسبة لي وقد أظهر ذلك. ينبغي تذكر ما قدمه في المرحلة الأخيرة من الموسم الماضي، كان مدهشا”. (إفي)